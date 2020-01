Papa Francesco a febbraio torna a Bari

BARI - Da tempo la notizia era nell’“aria”. Si attendeva l’ufficialità. Ed è arrivata ieri, 7 gennaio 2020. Papa Francesco I tornerà a Bari il prossimo 23 febbraio per celebrare una Santa Messa ed incontrare i partecipanti all’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace” che si terrà nel capoluogo pugliese dal 19 al 23 febbraio 2020.



La notizia è stata data nel programma del Papa per l’anno 2020 dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il Papa celebrerà una Messa il 23 febbraio a partire dalle ore 10.45. Il luogo non è stato ancora reso noto. Di certo, visto che sarà pieno inverno, non sarà celebrato sul lungomare, ma in un luogo più raccolto e protetto da possibile vento e freddo. Qualcuno annuncia corso Vittorio Emanuele, ma non c’è ancora conferma ufficiale.



Il Pontefice, già a Bari nel luglio 2018 per l’incontro con i capi delle Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente, sarà per la seconda volta nella città pugliese in occasione dell’importante appuntamento promosso dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) che, proprio nella prima visita del Papa, lanciò insieme con i Patriarchi orientali il messaggio di pace per il Medio Oriente nella città che da sempre è ponte tra due religioni: cattolica e ortodossa, nonché terra di accoglienza.



In questa seconda visita ‘barese’ e quarta ‘pugliese’, Papa Bergoglio avrà l’occasione di incontrare tutti i vescovi qui riuniti, per cinque giorni, per la pace nel Mediterraneo, mai come ora così necessaria. Il summit di pace dei vescovi del Mediterraneo prevede tre giornate di incontri, a porte chiuse, fra i pastori (cardinali, vescovi, patriarchi delle Chiese cattoliche da 20 diversi Paesi e dai tre continenti Europa, Asia e Africa che sono bagnati dal Mediterraneo) tra cui esponenti del mondo ebraico e islamico. Sarà invece pubblica la quarta giornata dedicata al confronto tra istituzioni e fedeli. L’ultima con il Santo Padre che chiuderà i lavori. Tutti insieme delineeranno una ‘magna charta’, sottoscritta rappresentanti di religioni, popoli e culture diverse uniti nel nome della pace. Un documento necessario per sollecitare alla riconciliazione attraverso il coinvolgimento dell’Unione Europea e dell’Onu nella soluzione dei conflitti della Libia, del Medio Oriente, della Siria, del Libano, delle povertà e soprattutto delle migrazioni dai Paesi limitrofi.



Altri articoli interessanti

"Il Papa ha pregato per la pace nella "città dell'accoglienza""