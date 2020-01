Corso gratuito per formare educatori delle persone con disabilità

NARDO' - Un corso per formare educatori nello sport per persone con disabilità si terrà, a fine gennaio 2020, a Nardò. Si tratta di una iniziativa gratuita organizzata dal Comune di Nardò in collaborazione con la Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) e la Consulta comunale dello Sport presieduta da Tony De Paola, prevista nell’ambito del progetto del Comune di Nardò denominato “Spinin - Sport per Integrazione e Inclusione”, finanziato dalla Regione Puglia e con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più uno strumento di integrazione e inclusione delle persone con disabilità.



Le lezioni saranno tenute da Giancarlo Giuranna, esperto di scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio nel chiostro dei Carmelitani a Nardò.



Il corso non prevede requisiti particolari per l’iscrizione, quindi è aperto a educatori, sportivi, responsabili di associazioni sportive e a chiunque voglia intraprendere questo percorso. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 393.1829602.



“Questa - spiega il consigliere delegato allo Sport Antonio Tondo - è una delle tante iniziative che facciamo per lo sport neretino e in particolare per le persone con disabilità nello sport. Il progetto Spinin ci ha permesso di affrontare concretamente il problema di un territorio in cui queste persone hanno difficoltà a fare sport anche per la scarsa presenza di figure formate per educarle allo sport, per avviarle e accompagnarle nel migliore dei modi. In questo senso, il corso è una opportunità bella e utile, peraltro gratuita, che spero venga accolta da molte persone”.