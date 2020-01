Festa patronale al via con la Diana e fine con le fanove

CASTELLANA GROTTE - Mancano pochi giorni per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana a Castellana grotte, che culmineranno con le fanove nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. Le sacre pire, innalzate alacremente nel borgo antico e nell’agro di Castellana, rappresentano un devozione antica mai dimenticata del popolo castellanese nei confronti della Santa Liberatrice dalla peste del 1691.



Nel 359° anniversario del miracoloso intervento della Patrona della città, a difesa del suo popolo, quasi cento pire arderanno nel gelo della sera e della notte, con migliaia di visitatori pronti a raggiungere la cittadina della Bassa Murgia per vivere accanto ai castellanesi l’ardore dei sacri roghi, da quest’anno, ascritte nella “Rete dei Fuochi di Puglia”, istituzione regionale sorta con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tratti identitari del territorio.



Il primo atto ufficiale in preparazione delle Fanove è la Diana che si svolge nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, si tratta della questua per l’olio destinato ad alimentare la lampada della Madonna della Vetrana. E’ in questa notte che si deve ricercare la radice spirituale della celebre manifestazione, nel suo significativo vagare nel gelo della notte. Il corteo, guidato da don Vito Cassone, parroco della chiesa di Santa Maria del Caroseno e da Francesco Rizzi, presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, verrà accompagnato dagli esponenti dell’Amministrazione comunale e da tanti fedeli che, anno dopo anno, non mancano l’appuntamento nonostante l’ora impervia e le temperature non proprio miti. A cullare gli stanchi pellegrini, qualche genere di conforto preparato dai frantoiani e la dolce nenia cui si deve il nome della manifestazione, quella “Diana” composta dal maestro Pasquale Pedote, ai primi del Novecento direttore della banda cittadina, in seguito trascritta dai maestri Pietro Lanzilotta e Nicola Corbascio. L'appellativo di "Diana" si riferisce certamente a "Stella Diana", o Venere, attributo un tempo accostato alla dea Diana/Artemide, più tardi alla Madonna, secondo la consueta comprensione cristiana dei simboli e degli istituti pagani.



L’amore materno di Maria, dunque, come luce nelle tenebre che accompagna e conforta prima del sorgere del sole. Non si manca, pure, di intonare “Ave immortal benefica” e “Vergine Santa”, gli inni per eccellenza della Madonna della Vetrana. Con partenza da piazza Nicola e Costa alle ore 3.30 del 5 gennaio, dunque, accompagnati dalla Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte e la Banda “Vito Semeraro”, i questuanti visiteranno i frantoi Festino Domenico in S.C. Foggia di Maggio, Manghisi Pietro in via Santomagno, Vecchio Frantoio Pace viale Aldo Moro, Oleificio Sociale Cooperativo."A. Viterbo" di via Turi, Rotolo Antonio di S.C. Cucumo, Frantoio Sgobba di S.C. Spirito Santo, Valente Vitantonio & C. di via della Resistenza. Una sosta è prevista pure agli altari preparati dai fedeli di via Buonarroti, e della Villetta di via del Lago, momento di preghiera all'Irccs ''Saverio De Bellis". Tappa finale al Santuario Madonna della Vetrana, per l’offerta dell’olio raccolto, la benedizione e l’accensione della lampada votiva.



Meno di una settimana dopo la gara delle Fanove con la giuria formata da governanti locali, regionali e nazionali tra i quali Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco della Città metropolitana di Bari, Loredana Capone, assessore regionale, ed altri del settore turistico e culturale quali Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Giuseppe D'Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Alessandro Piva, regista e don Vito Castiglione Minischetti, vicario zonale di Castellana-Grotte, che decreteranno il vincitore sugli aspetti estetico-costruttivi, allestimento dell’area esterna e il rispetto fedele ai dettami della tradizione.



Prevista, come sempre, la distribuzione di nuovi esemplari del drappo della Patrona che ha visto la sua prima uscita in occasione della Festa d’aprile. Realizzato a partire da uno scatto di Mimmo Guglielmi e dalle dimensioni di cm 100 per cm 60, il prezioso vessillo potrà essere esposto all’esterno della propria abitazione, in segno di giubilo e devozione, al passaggio della Sacra Immagine mariana.