Nella cava dell’ex cementeria il Parco dedicato al dottor Loiacono

MODUGNO - La vasta area della cava, dismessa nel 2006 così come l’ex Cementeria presente in contrada Matracco a Modugno, diventerà un grande parco urbano da intitolare a Pinuccio Loiacono, il medico morto nel 2011 a causa di un tumore molto probabilmente causato dall’inquinamento dell’ex fabbrica, come da lui stesso più volte denunciato. Il 2020 non poteva iniziare in un modo migliore per la città di Modugno che da anni attendeva l’annuncio per la realizzazione definitiva dell’area verde.



Il 27 dicembre 2019, il Consiglio comunale di Modugno ha approvato l'intesa tra l'Amministrazione Comunale e la società proprietaria del sito, la Italgen, per la cessione, a titolo gratuito, al Comune di Modugno, di una vasta area verde che sarà intitolata, per volontà del sindaco Nicola Magrone, condivisa dai consiglieri, al dottor Loiacono, medico rimasto nel cuore dei modugnesi.



L'accordo programmatico – che sarà presto firmato dal primo cittadino - prevede la realizzazione, su 19 ettari di terreno ceduti al Comune, di un grande parco urbano con annesse zone pic–nic, zone belvedere, area grandi concerti, realizzazione della viabilità carrabile, pedonale e ciclabile oltre che la realizzazione di un’area parcheggio.



Finalmente l’obiettivo di creare un grande parco urbano, inseguito da tempo proprio dall’Amministrazione Magrone, tanto da diventare punto cardine del programma di governo, del primo e del secondo mandato e che nel 2014 ha visto approvato all’unanimità, dal Consiglio comunale, la proposta dell'Amministrazione di destinare a verde, per l'appunto, l'area della ex-cementeria.



Si tratta di un altro tassello, ma questa volta più grande degli altri, per la realizzazione definitiva del Parco in una zona in cui le particolarissime peculiarità naturalistiche, che rendono questo angolo meraviglioso, si riappropriano di uno spazio precedentemente occupato da un insediamento industriale. Il ‘verde’ comunale aumenterà così del 450%, per complessivi 190.000 metri quadri, sei volte il Parco San Pio e 16 volte la villa comunale di piazza Garibaldi.



Lì dove per decenni si è estratta la materia prima per la produzione di cemento e che oggi si presenta come spontaneamente rinaturalizzata dopo la dismissione avvenuta oltre 10 anni fa. Nella spettacolare macchia mediterranea, tra gli alti pini, i terrazzamenti della roccia calcarea, è presente un laghetto situato sul fondo della cava e i caratteristici sentieri tutto intorno, offrono la rappresentazione di un angolo paesaggisticamente inedito per la città di Modugno. Qui, in contrada Matracco nelle adiacenze del prolungamento di via Cesare Battisti, il Comune potrà creare il parco grazie anche all'Accordo Programmatico preliminare approvato dal Consiglio Comunale che prevede la cessione a titolo gratuito del sito della ex Cementeria, di 19 ettari di terreno (corrispondenti all'area della cava) al Comune.



L'accordo licenziato dal Consiglio è il frutto delle attività di concertazione e collaborazione intraprese dal sindaco Magrone e dal vice sindaco e assessore all'Assetto del Territorio, Francesca Benedetto, con la società Italgen, per la riqualificazione del sito dell'ex cementeria. Dopo mesi di sopralluoghi, interlocuzioni e incontri tra sindaco, vice sindaco, consiglieri comunali (per il Comune) e Ivan Gabatel, responsabile Regolazione e Autorizzazioni della SpA per la Italgen, alla presenza di tecnici di entrambe le parti, si è giunti quindi ad un'intesa per il nuovo utilizzo del sito.



Italgen, dal suo canto, conserverà la proprietà di una diversa area all'interno del sito, allo scopo di realizzarvi un progetto di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico).



Per decenni, a partire dal 1931, sono stati prodotti leganti idraulici (cemento). Sino al 1975 la produzione avveniva a ciclo completo: erano in funzione sia le linee per la fabbricazione del clinker (semilavorato) sia gli impianti per la macinazione e fabbricazione del cemento, mentre la materia prima (calcare) veniva estratta dalla cava Matracco sempre all’interno del sito, su terreni confinanti con gli impianti. A partire dal 1975 vennero gradualmente spente alcune linee degli impianti e ridotta l’attività di estrazione ed a partire da questa data nel sito veniva svolta attività di macinazione del semilavorato prodotto presso altre cementerie e commercializzazione. Lo spegnimento definitivo di tutti gli impianti avvenne nel 2006 e da allora risultava in stato di totale abbandono.