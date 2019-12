Ristrutturata e riaperta la Pediatria dell'ospedale ‘Camberlingo’

FRANCAVILLA FONTANA - Qualche giorno prima di Natale, è stato riaperto il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Sono stati infatti completati i lavori ed è stato ottenuto l’accreditamento. Medici ed infermieri sono stati trasferiti, dalla sede nella palazzina distaccata, nei locali di nuova costruzione al 5° piano del blocco principale.



Innovazione, colori, illustrazioni, arredi curati nei minimi dettagli e a misura di bambino, un ambiente da favola accoglie i piccoli pazienti già dall’ingresso in reparto attraverso l’ampio corridoio. L’accreditamento è stato ottenuto per 15 posti (tra letti pediatrici e culle) in 8 stanze che prevedono anche l’ospitalità per un genitore su comode poltrone letto. Le stanze di degenza, ognuna con un nome diverso, appaiono come camere di una confortevole casa a cui si aggiungono due cucine (una per il personale e una per le famiglie), una sala ludica, una sala d’attesa e l’infermeria.



Decisiva la volontà del Management aziendale di completare l’opera, che si è conclusa grazie al grande impegno di tutto lo staff dell’Area Tecnica, del direttore amministrativo dell’Ospedale Ignazio Buonsanto e del direttore medico Antonio Montanile. Grande soddisfazione espressa in particolare dal primario della Pediatria dottor Biagio De Mitri per l’eccellente risultato raggiunto nei lavori.



Sono diversi gli interventi di ristrutturazione che hanno interessato negli ultimi anni l’Ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Nel mese di gennaio scorso erano stati completati i lavori del Blocco principale dell’Ospedale per consentire l’allocazione della Cardiologia-Utic al piano terra; l’allocazione del Reparto di Ortopedia e Traumatologia al 1° piano in diretta contiguità con il Blocco Operatorio e ampliamento dei posti letto; l’ampliamento degli spazi per i piani 2°, 3° e 4° dove sono ubicati i reparti di Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia e Medicina Interna.



L’apertura del nuovo reparto sarà ufficializzata lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 9.30 con la visita del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano accompagnato dal Management aziendale, dal primario e dal personale dell’ospedale insieme al Sindaco di Francavilla Fontana.



Dopo la visita si terrà lo scambio degli Auguri con tutto il Personale con il contributo della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana diretta dal maestro Antonio Curto, e l’intervento di un piccolo attore della compagnia teatrale “Sipario” diretta dal maestro Tani Roma.