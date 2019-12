Concerto gospel in piazza per augurare buon Natale ai tarantini

TARANTO - Dopo il grande successo dello scorso anno, la mattina della vigilia di Natale, domani 24 dicembre 2019, ci sarà il concerto gospel gratuito col quale l’Amministrazione comunale, diretta dal sindaco Rinaldo Melucci augurerà Buon Natale a tutti i tarantini.



Sul palco allestito in piazza della Vittoria, dalle ore 11, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire, Danton Whitley & Mosaic Sound intoneranno canti gospel e natalizi in versione sinfonica per donare ai presenti l’atmosfera e l’emozione del Natale, serenità con un un messaggio di libertà e speranza per il nuovo anno.



Il gruppo Danton Whitley & Mosaic Sound è nato nel 2006, prendendo ispirazione e nome dall’arte del mosaico e dalle scritture di Mosè. Obiettivo del coro è quello di condividere la parola di Gesù attraverso la musica e il canto. Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile. Il gruppo ha condiviso il palco con i più importanti nomi del mondo gospel. Di recente, Danton Whitley e i Mosaic Sound hanno ottenuto il premio Dee Dee Showell Legacy come miglior gruppo.



Danton Whitley, promotore del progetto con il gruppo Music Sound, è considerato uno dei pionieri della sua arte. Fin dalla più giovane età, la sua musica è sempre stata una grande dote. Nel 2010, il diploma artistico in Canto (voce classica) alla Morgan State University. Oggi Whitley ricopre il ruolo di Ministro della musica presso il Refuge Temple Cogic di Aberdeen (Maryland), sua città natale. Cantante eccellente, scrittore, compositore, musicista, predicatore e maestro gospel, doti che combinandosi con lo stile vocale e le abilità del gruppo Mosaic Sound, hanno dato vita a un coro dalla forza straordinaria.