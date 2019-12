La Casa di Babbo Natale è dedicata alla favola ‘Il mago di Oz’

PULSANO - Dopo il successo della “Fabbrica del cioccolato”, Pulsano dedica al tema “Il Mago di Oz” le scenografie allestite nel Castello de Falconibus per regalare ai bambini una festa di Natale indimenticabile.



L’associazione “Pulsano D’A mare” annuncia l’atteso arrivo di Babbo Natale nella sua dimora Natalizia, dove elfi e fate sono impegnatissimi, dal 7 dicembre, affinché al suo arrivo tutto sia perfetto. ‘La Casa di Babbo Natale’, organizzata nell’ambito dell’evento ‘Natale con Noi’, ad oggi rappresenta per la Comunità Pulsanese e di tutta la Provincia un appuntamento irrinunciabile.



L’associazione, con il patrocinio del Comune di Pulsano e la preziosa collaborazione di numerosi artisti e creativi, allieteranno ancora una volta le festività natalizie di Pulsano e provincia di Taranto. Ad allestire gli scenari che ricordano la storia della piccola Doroty e del suo strano sogno ‘dettato’ da un paio di scarpe rosse, le sapienti mani della creativa Daniela Todaro che ha valorizzato la suggestiva location con elementi completamente nuovi e sorprendenti. Ed è sul tema “Il Mago di Oz” che è ambientata la Casa di Babbo Natale dove, quest’anno ci saranno Doroty, lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta ed il Leone (impersonati dalla compagnia Teatrale ‘Meuschi’) che accoglieranno i visitatori all’ingresso del Castello con le coreografie della scuola di danza "Plié “di Mimma Melchiorre che condurranno sino a Babbo Natale passando attraverso la narrazione del viaggio compiuto da Doroty che rappresenta la metafora della ‘liberazione’ dall’infelicità di chi va cercando fuori di sé ciò che in effetti già possiede.



Sempre presso il Castello de Falconibus di Pulsano sarà inaugurato il 22 novembre alle ore 18:00 alla presenza delle autorità cittadine e religiose il Presepe monumentale a sagome 3D a cura di Luca Lucarelli e Angelo Candelli, con la collaborazione di Pasquale Tagliente e Emanuele Corasaniti. Numerose le iniziative collaterali al Presepe, che si potranno seguire sui social network. L'originale Presepe resterà in mostra fino al 6 gennaio 2020 e sarà visitabile tutti i giorni.



Infine il mercatino artigianale, con pettole, zucchero filato, wine brûlé, caldarroste ed altre proposte golose presenti ne local food che verrà allestito sul retro del Castello a cura dell’associazione “Senza Numero Civico”. L’Associazione Pulsano D’A Mare invita tutti a far visita a Babbo Natale e a trascorrere una piacevolissima serata avvolti dall’atmosfera natalizia.