Il Presepe Vivente giunge alla XX edizione

MOTTOLA - Presepi, tra cui l’immancabile presepe vivente, concerti, rievocazioni, mercatini e videomapping nella città in festa per il Natale. Continuano gli eventi a Mottola con l’atteso concerto dei Terraross feat Mama Marjas & Don Ciccio ed i festeggiamenti patronali in onore di San Tommaso Becket con rievocatori e artigiani e uno spettacolo di luci e suoni sulla vita di colui che fu Arcivescovo di Canterbury.



Domani, 21 dicembre 2019, gli artisti di strada della banda Risciò, con trampolieri, spettacolo di bolle, acrobati e danzatori e appuntamento pure con “Natale in Collina” nel villaggio di Babbo Natale, circuito enogastronomico, artisti di strada Pachamama, mercatini (dalle ore 22 in piazza XX settembre, corso Vittorio Emanuele e largo Chiesa Madre) e poi “Carezze di Natale: passeggiata con gli amici a 4 zampe” e dimostrazione di junior handling (dalle ore 17 alle 21, anche il 22 e il 23 dicembre).



Il 22 i Terraross feat Mama Marjas & Don Ciccio e il 23 la festa finale con Praja in tour- musica e dj, ma la giornata inizierà alle ore 10 con il Presepe Vivente “In viaggio per Betlemme” (aperto al pubblico sino alle 12 per i piccoli e dalle 18 alle 21.30 nella Grotta Santuario Madonna delle Sette Lampade). Il Presepe Vivente di Mottola, tra i più longevi e importanti in Puglia, organizzato dall’associazione organizzatrice Motl La Fnodd, vedrà la partecipazione di oltre cento figuranti per il 20° compleanno. Come sempre, la Natività è ospitata in un habitat naturale, nelle grotte del Santuario Madonna delle sette Lampade. Due gli appuntamenti: il 22 dicembre 2019 con l’arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme e il 5 gennaio 2020 con l’Editto di Erode e la calata dei Magi. Rappresentazioni anche nel centro storico (il 23 dicembre e il 2 gennaio) con ‘Da Nazareth a Betlemme’ e varie postazioni per un percorso itinerante.



Il 23 ultima tappa di Natale in Collina festa finale con Praja in tour- musica e dj, mercatini natalizi e circuito enogastronomico (dalle ore 22 in piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e largo Chiesa Madre) e dalle ore 18 alle 22 nel centro storico Schiavonia rappresentazione ‘da Nazareth a Betlemme’.



Ma dicembre per Mottola è un mese speciale anche per un’altra ragione. Il 28 e 29 dicembre si festeggia il Santo Patrono Tommaso Becket. E quest’anno, con una festa che torna agli antichi splendori. Sarà un salto nel Medioevo, con una manifestazione dell’associazione “Gli Araldi di San Tommaso Becket” tra artigiani e rievocatori, musici e giocolieri e poi le proiezioni di luci e colori sulla facciata del Palazzo del Comune per ripercorrere la vita del Santo. Imperdibile videomapping con la direzione artistica di Antonio Minelli e quella tecnica di Luigi Nardelli. E ancora teatro e mostre a tema con le attività dell’InfoPoint.



I festeggiamenti inizieranno il 27 dicembre con mostra documentaria ‘Le vie di pellegrinaggio in età medievale e il culto di San Tommaso Becket’ (visitabile sino al giorno 29 dicembre, dalle ore 9 alle 18 presso InfoPoint di viale Jonio). Il 28 festeggiamenti patronali San Tommaso Becket: alle 16 visita guidata teatrata, mercato storico di arti e mestieri (dalle 18.30 corso Umberto), giullari e musici (dalle 19 alle 22.30 piazza XX Settembre).



Il 29 il mercato storico arti e mestieri (ore 10.30 corso Umberto), festa dei bambini con artisti di strada (dalle 11 alle 13 in piazza XX Settembre), sbandieratori, timpanisti, armigeri (ore 16), processione e celebrazione (ore 18.30), consegna delle chiavi al Santo Patrono (ore 19.30), corteo storico con sbandieratori e giocolieri (ore 20.30), spettacolo multimediale Becket, the honor of God (ore 21, palazzo municipale).



Il 30 concerto ‘Christmas Time’ MA.MA Orchestra/Orchestra Il Gruppetto (ore 18.30 auditorium Chiesa San Pietro). Alle 20, concerto ‘La Santa Allegrezza’ gruppo Tarantatré (auditorum Chiesa Madre). Il 2 gennaio dalle 18 alle 22 nel centro storico Schiavonia rappresentazione ‘da Nazareth a Betlemme’. Il 4 gennaio laboratorio artigianale scrivere un’icona con il maestro Antonio Schiavone (dalle 9 alle 17 al Labum di via Sansonetti).



Il 5 Presepe Vivente ‘Editto di Erode e calata dei Magi’ (dalle 18 alle 22 Grotta Santuario Madonna delle Sette Lampade). Lo stesso giorno, laboratorio artigianale scrivere un’icona con il maestro Antonio Schiavone (dalle 9 alle 17 al Labum di via Sansonetti). Il 6 trekking tra le chiese rupestri con degustazione prodotti tipici (ore 9:30). Nei giorni 11 e 12 laboratorio artigianale scrivere un’icona con il maestro Antonio Schiavone (dalle 9 alle 17 al Labum di via Sansonetti).