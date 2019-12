Tre presepi: vivente, artistico e in movimento

MARTANO - A Martano il rito del presepe rivive secondo tradizione e, al tempo stesso, modernità. Quest’anno, in particolare, il centro storico sarà animato con tre allestimenti: il Presepe vivente, il Presepe artistico e Presepe in movimento, messi a punto dalle parrocchie e da alcune associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Martano e della Provincia di Lecce.



Alla sua quarta edizione, il Presepe vivente dei ragazzi di Martano sarà inaugurato il 22 dicembre 2019 (ore 17 – 20) e andrà ancora in scena il 25, 26, 29 dicembre e il 5 gennaio (ore 18 – 20.30) e il 6 gennaio 2020 (ore 16.30 – 19), nella corte e nei giardini dell’antico Palazzo Ducale in via Calimera. A cura delle Parrocchie Maria Santissima del Rosario e Maria Santissima Assunta, della Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Martano, il Presepe ripropone scorci di vita quotidiana e scene di attività artigianali ambientate nell’atmosfera di duemila anni fa. Accompagnati dai figuranti, i visitatori si trasformeranno in testimoni degli eventi narrati nei Vangeli, in un viaggio emozionante che li condurrà fino alla grotta di Betlemme, dove giace il Bambinello in una mangiatoia.



Il Presepe artistico, alla sua prima edizione, nasce per iniziativa dell’associazione “Amici della Via Crucis Vivente – Don Cesare Palma”, della Parrocchia Maria Santissima del Rosario, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Io Non Mollo”, con il patrocinio del Comune di Martano, in occasione del 40ennale della Via Crucis. Sarà inaugurato il 21 dicembre, alle ore 19, e rimarrà aperto ogni giorno dalle 16.30 alle 20.30 sino al 2 febbraio 2020, giorno della Candelora, nei locali che hanno ospitato lo storico pastificio “Marati”, con ingresso da via San Giorgio. La struttura, caratteristico esempio di architettura industriale dei primi anni del ‘900, si contraddistingue per l’imponente canna fumaria, che svetta alta su Martano, e sarà illuminata artisticamente per l’occasione. L’opera, realizzata sotto la guida artistica di Gianfranco Protopapa, sarà animata da pupi a grandezza naturale, realizzati dai tanti volontari, come il vetraio, il vasaio, lo scalaio. L’osteria, la guarnigione romana, il sinedrio, faranno da contorno alla grotta della natività.



Il Presepe artistico in movimento, anch’esso alla prima edizione, è stato inaugurato il 14 dicembre e si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020 (dalle ore 16 sino alle ore 21). Si tratta di una rappresentazione artigianale originale, proposta alla comunità di Martano dal gruppo “Creazioni in Movimento”, in cui personaggi animati portano i visitatori in tempi lontani, grazie ad un paesaggio rappresentato nei minimi dettagli. Durante l’evento si terrà una raccolta fondi per le persone bisognose.