Babbo Natale arriva in barca tra iniziative divertenti e gustose

TARANTO - Ritorna a Taranto “Il Villaggio di Babbo Natale …sul mare”, il primo e unico villaggio di Santa Claus che, in un particolarissimo stile natalizio-marinaresco, è proprio sul mare. Si tratta della sesta edizione allestita, anche quest’anno, al Molo Sant’Eligio per l’atteso evento pronto a regalare a grandi e piccini la gioia che solo la magica atmosfera natalizia sa donare. Tra le novità un presepe a grandezza naturale fatto realizzare dalla direzione del Molo Sant’Eligio.



Patrocinata da Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, la manifestazione è resa possibile da istituti scolastici, associazioni, accademie di musica e danza, aziende artigiane e imprese che operano “nel e per” il territorio.



Il villaggio sarà aperto dalle ore 10 alle 23 dal 19 al 22 dicembre 2019 e avrà, come ogni anno, l’ingresso pedonale libero e gratuito, con il Molo Sant’Eligio trasformato in un allegro e colorato villaggio natalizio per quattro giorni consecutivi e con prolungamento sulla “ringhiera” della Città Vecchia e nelle adiacenze del Ponte di Pietra.



Quest’anno si potrà raggiungere il Molo Sant’Eligio anche direttamente via mare imbarcandosi su un catamarano della “Jonian Dolphin Conservation” presso il Castello Aragonese (senza prenotazione – ticket 2 €); durante la manifestazione, inoltre, l’Amat curerà un servizio di navetta gratuito tra l’area di parcheggio di Piazzale Democrate e il Molo Sant’Eligio.



Nato da un’idea di Gaia Melpignano, direttrice del Molo Sant’Eligio ed event creator, “Il Villaggio di Babbo Natale… sul Mare” è un originale ed unico villaggio di Babbo Natale sulla riva del Mar Grande di Taranto, con l’obiettivo di promuovere il mare, la risorsa principale della città, e tutti gli sport ad esso collegati.



Non a caso ogni sera (ore 18.30) il vecchietto più amato al mondo dai bambini arriverà al Molo Sant’Eligio via mare a bordo della barca a vela “Aquilante” messa a disposizione dal Comando Marittimo Sud della Marina Militare: sarà un modo per avvicinare i più piccoli, che rappresentano il futuro della comunità, alla nostra risorsa principale insegnando loro a rispettarlo. Al suo arrivo al Molo Sant’Eligio, Babbo Natale troverà ad aspettarlo i suoi elfi con cui ballerà coinvolgendo i bambini presenti, per poi prendere posto nella sua casa dove, comodamente seduto in poltrona, accoglierà tutti i bambini.



Il 20 dicembre Babbo Natale sarà accolto anche dalle note della Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, mentre il 21 dicembre sarà la volta della Fanfara del Presidio del Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Militare. Anche quest’anno ci saranno laboratori artistici, con gli elfi che aiuteranno i bambini a scrivere e decorare le letterine natalizie da imbucare nell’ufficio postale del Villaggio. Per i bambini ci saranno laboratori di pittura che prevede, tra l’altro, la partecipazione al concorso a premi "Disegna il tuo Albero di Natale al Mare" di Liberarte, nonché un laboratorio di piccolo artigianato in cui costruire giocattoli di legno e, infine, la pasticceria in cui decorare i biscotti natalizi. Iniziative, queste del Villaggio, organizzate per fare socializzare tra loro i bambini, facendo riscoprire il piacere di giocare e creare insieme come si faceva un tempo, piuttosto che da soli con un videogioco…



Come ogni anno, infatti, particolare attenzione è stata riservata ai bambini con l’intento di avvicinarli alla “risorsa mare”, che loro associano prevalentemente alla dimensione balneare estiva, facendola vivere gioiosamente anche d’inverno. A tal fine il Villaggio sarà aperto con animazione anche nelle mattinate, con Babbo Natale che arriverà con i suoi elfi via mare su una imbarcazione a remi, in modo da consentire la partecipazione alle scolaresche di una dozzina di scuole dell'infanzia e primarie; gli alunni avranno anche la possibilità di esibirsi sul palco del villaggio in cori, canti e balletti natalizi diventando così protagonisti.



Durante le quattro giornate bambini e adulti potranno imparare gratuitamente a remare sulle imbarcazioni della “Polisportiva Vogatori Taras” e dei “Vogatori Città di Taranto” e, con un ticket di soli 5 euro a persona, effettuare un’escursione di circa un’ora sul catamarano della Jonian Dolphin Conservation (prenotazioni direttamente all’infopoint all’ingresso).



Direttamente dal Villaggio si potrà, utilizzando una scalinata, accedere a Palazzo Amati per visitare Kētos, il museo interattivo e multimediale sul Mare della Jonian Dolphin Conservation (ticket convenzionato 3 €); sabato 21 dicembre qui sarà allestita anche una mostra sulle divise storiche della Marina Militare.



Quest’anno, per avvicinare i bambini alla legalità e al rispetto dell’ambiente, è particolarmente ricca la presenza delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine: Marina Militare, anche con mezzi della Brigata Anfibia “San Marco”, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale di Taranto, Capitaneria di Porto/Guardia costiera e Servizio 118.



Il Comando Marittimo Sud, in particolare, alle ore 11.30 di domani 19 dicembre presenterà il Calendario 2020 della Marina Militare presso “Il Villaggio di Babbo Natale…. sul Mare”.



Per tutti ci sarà tanto divertimento e intrattenimento (programma completo su pagine Facebook e Instagram): i mercatini natalizi ed enogastronomici, i trampolieri, l’animazione di artisti di strada professionisti, le mascotte di Minnie e Topolino in versione natalizia e, direttamente da Italia's Got Talent, lo show con le magiche ombre del Mago Marvin e Sharon.



Le serate saranno allietate dalle performance curate dalle principali accademie di danza e di canto del territorio, mentre sarà presente anche il “Vespa Club” di Taranto con una esposizione di splendidi scooter della Piaggio.



Nella serata del 21 dicembre, è previsto lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori e Musici “Rione San Basilio” di Oria, mentre nelle mattinate sia del 21 che del 22 dicembre ci sarà l’esibizione di uno spericolato Babbo Natale in volo sul mare, ovvero Andrea Di Donna di “Taranto in flyboard”. L’allestimento del villaggio rispetterà i canoni e lo stile dell’originario villaggio nordico, in particolare con un complesso di casette all’interno delle quali saranno presenti numerose aziende enogastronomiche e di dolciumi, alcune prepareranno sul momento le loro prelibatezze, nonché un mercatino dell’artigianato.



Uno degli obiettivi del progetto “Il villaggio di Babbo Natale.. sul Mare” è quello di offrire un’importante opportunità di promozione alle imprese locali, in particolare valorizzando i prodotti tipici della tradizione enogastronomica pugliese di eccellenza: succhi e spremute di melagrana, vini, olio, melagrane, confetture, dolci, prodotti da forno, taralli, legumi e salumi. Non mancherà spazio per il sociale, per cui diverse associazioni di volontariato e del terzo settore saranno presenti per promuovere le loro attività.