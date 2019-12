Borse di studio a gruppi di ragazzi in ricordo di Francesco Vaccaro

TARANTO - La morte non è mai la fine di qualcuno o qualcosa ma l’inizio di altro. E’ questo il forte insegnamento positivo che due genitori tarantini, seppur straziati dal dolore per la perdita di un figlio, stanno dando alla città di Taranto e a tutta la Puglia con il motto “Arrendersi? Mai” coniato e pensato dal loro caro Francesco. Un incitamento positivo che sta invogliando, coinvolgendo fisicamente, moralmente e sentimentalmente centinaia di persone e che di giorno in giorno, grazie ad una serie di iniziative sui social e non, aumentano sempre più.



E “La morte non è che l’inizio …” , è una citazione tratta dal film “La Mummia” del 1999, film che Francesco Vaccaro adorava. E il cinema, insieme con la fotografia, i film di avventura, lo sport, il calcio e tanto altra ancora erano le passioni di questo giovane tarantino, strappato prematuramente alla vita a seguito di una lunga malattia autoimmune. Dalla scomparsa del loro secondogenito, avvenuta il 29 maggio 2019, all’età di 20 anni, i due genitori Milena Cinto e Donato Vaccaro percorrono una strada che segue ‘una fissa’ di Francesco: voler aiutare i giovani poveri e bisognosi, e la sua città combattendo l’inquinamento. Francesco lo faceva tramite i social, con i suoi video denuncia e i suoi post sul suo profilo. Piano piano i suoi ‘messaggi’ sono diventati ‘virali’. Poi la morte in qualche modo ha interrotto questo progetto subito raccolto dai genitori che hanno trasformato le idee del figlio in preziosa ‘eredità’ di progetti da realizzare. Vogliono infatti continuare questa strada con impegno.



Il 12 dicembre, a qualche giorno di distanza da quello che sarebbe stato il 21° compleanno di Francesco, sono state consegnate sei borse di studio su iniziativa di Gianni Liviano, consigliere regionale, ma da sempre impegnato a migliorare la città di Taranto e che ha finanziato alcune delle borse di studio insieme con alcuni soci dell’associazione “La città che vogliamo”. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di questi speciali genitori. Le borse di studio sono state consegnate non a singoli ragazzi ma a gruppi di studenti di ogni età e di giovani (sino ai 18 anni) proprio per allargare al massimo il messaggio di Francesco. Alle previste quattro se ne sono aggiunte altre due come deciso dalla giuria presieduta dai coniugi Vaccaro-Cinto. Tutti hanno realizzato dei progetti ed un video in cui hanno dimostrato idee e volontà per far rinascere la città di Taranto. Obiettivo che stava a cuore a Francesco Vaccaro, che diceva a tutti “Arrendersi? Mai!”, un invito e un’esortazione a cui per primi i genitori hanno deciso di aderire, di divulgare e mettere in pratica con tanti buoni esempi.



Hanno consegnato personalmente le borse di studio ma nel contempo hanno ricevuto tanto dai ragazzi vincitori. Tra le idee da divulgare proprio la frase di Francesco che è stata stampata su alcune magliette dagli studenti dell’istituto Liside e regalata a Milena e Donato.



A ricevere le borse di studio rappresentanti di tre scuole di Taranto: i licei Aristosseno e Ferraris e l’istituto Liside, le Ragazze Scout Agesci Taranto XV, i gemelli Manisi coordinati dall’associazione Intecultura ed i Ragazzi dei Tamburi, questi ultimi hanno invece realizzato un video isirtato a Francesco.



La speranza di tutti è che questa iniziativa si ripeta annualmente e che il messaggio di Francesco insieme con i progetti di due speciali genitori, quali sono e stanno dimostrando Milena e Donato, possa divulgarsi sempre più e trovare presto realizzazione soprattutto con l’aiuto di tanti giovani tarantini.