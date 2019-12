Torna “La strada dei sapori” con tante novità

LATIANO - Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Latiano “La strada dei sapori” seconda edizione. Ad ospitare bancarelle per degustare dolci tradizionali natalizi, per grandi e piccini, insieme con pietanze eno-gastronomiche ricercate, curiosità e novità, nonché laboratori artigianali con aziende del territorio, sarà via Francavilla dalle ore 9 del 15 dicembre 2019.



Per tutta la giornata, fino a sera, a Latiano sarà possibile anche assistere ad eventi sportivi quali torneo di mini basket, mentre l’animazione sarà a cura di spettacolari artisti di strada. Un invito particolare è rivolto a tutti i bimbi perché, per la prima volta, arriverà a Latiano, Babbo Natale in anticipo e soggiornerà in una Casa appositamente allestita per lui. Un posto magico dove i bambini avranno occasione di parlargli, fargli richieste e farsi fotografare.



L’evento vede il patrocinio della Città di Latiano e di San Michele Salentino ed è organizzato dall’associazione “I soliti Ignoti”, in collaborazione con la cooperativa T service, Asd Basket 2005 Latiano e le aziende di via Francavilla.