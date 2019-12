Attivato uno sportello antiviolenza

GRAVINA IN PUGLIA - A Gravina in Puglia uno sportello antiviolenza sarà attivo ogni martedì mattina (dalle ore 10 alle 12) ed ogni giovedì pomeriggio (dalle ore 16 alle 18) con servizi gratuiti di ascolto e assistenza per le donne vittime di violenza e stalking.



Il servizio è già attivo e garantirà, tra l’altro, tutela e protezione in favore delle vittime di violenze fisiche, verbali e psicologiche, fenomeni che prevalentemente colpiscono le donne, senza tuttavia risparmiare i minori.



L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi nel corso di un incontro pubblico, è promossa dall’Assessorato comunale alle Pari opportunità, guidato da Claudia Stimola: nell’ambito della programmazione del Piano sociale di zona, il centro antiviolenza “Liberamente”, con sede ad Altamura, sarà attivo anche a Gravina con operatori qualificati, in uffici allocati nell’edificio che ospita i Servizi sociali comunali, in via sottotenente Buonamassa.



In particolare, lo sportello alle donne che si rivolgeranno ai professionisti offrirà gratuitamente consulenza psicologica, orientamento legale in materia civile e penale, invio a case protette, percorsi di elaborazione del trauma e di uscita dalla violenza, valutazioni delle conseguenze psicologiche, sostegno per l’inserimento sociale e lavorativo, orientamento all’autonomia abitativa.



Si ricorda che resta sempre valido, soprattutto per le urgenze, il numero antiviolenza 1522, oltre che i numeri 080.3147053 e 339.1288500, attivi 24 ore su 24.