Nella ‘città dei due mari’ il miglior panettone artigianale milanese

TARANTO - E’ Taranto la città italiana dove si produce il miglior panettone artigianale di tradizione classica Milanese, più alto rispetto a quello Torinese. Più precisamente nella pasticceria della famiglia La Gioia dallo chef pâtissier Alessandro Spagnoletti che dal 2016 lavora con i fratelli Adelaide, Andreina e Cosimo, figli di Domenico La Gioia, fondatore nel 1965 dell’elegante pasticceria.



Un titolo ed un riconoscimento che giungono dopo quello ottenuto nel 2017 per il miglior Panettone Torinese nel 2017 nel concorso nazionale “Una Mole di Panettoni” a Torino.



L’evento torinese, dedicato al dolce natalizio simbolo del Natale italiano, riferimento del settore dolciario che in questa ottava edizione ha battuto ogni record con più di 18.000 visitatori e 46 pasticcerie in gara provenienti da tutta Italia. Nella gara svolta nell’Hotel a 5 stelle Principi di Piemonte, la pasticceria tarantina, alla terza presenza, ha sbaragliato su tutti i panettoni in gara, 75 in tutto, nella città dove è nato il Panettone “il pan de Toni”. Il Taranto-Torino, questo il nome dato al dolce, è arricchito dal profumato Erbaluce di Caluso passito le cui uve crescono nel Canavese, nella provincia di Torino. Un connubio con i prodotti della terra pugliese, in particolare un impasto fresco e leggero ottenuto dalle bucce degli agrumi, il giusto trait d’union tra tre regioni, Puglia, Piemonte e Lombardia, che, in qualche modo, sono all’origine di queste prelibatezze targate La Gioia. E che hanno visto aggiudicare il titolo di miglior ‘panaton’, come si dice in piemontese, ‘panettun’, in milanese, o ‘panettone Milanese’ tradizionale per eccellenza, da una giuria di grandi esperti.



Gli altri vincitori, per 5 categorie, sono: per il miglior panettone tradizionale torinese “Farina & club bakery” di Paolo D’Errico a Torino, senza canditi sostituiti con un purè di arance siciliane; miglior panettone creativo per “Pasticceria fornai Ricci” a Montaquila (Isernia) con il “GianMarrone” di Enza e Mattia Ricci realizzato con pezzi di marroni e cioccolato gianduia; mentre il miglior panettone salato è in Campania realizzato da Michele Somma di Santa Maria La Carita (Napoli) con un sapore dato da alici di Cetara, noci di Sorrento, olive taggiasche in olio extravergine di oliva e pomodorini secchi al finocchietto selvatico; e miglior packaging, confezione più bela, quella di “D&G patisserie” a Selvazzano Dentro (Padova) di Denis Dianin, una scatola con i manici a scomparsa.