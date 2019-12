Con Legambiente si impara a realizzare la stampa naturale

MANDURIA - La stampa naturale, effettuata con pigmenti naturali, sarà al centro di un laboratorio organizzato da Legambiente a Manduria in occasione della vigilia dell’Immacolata. A partire dalle ore 17, del 7 dicembre 2019, nell’ex chiesa di Santa Croce, in via per Sant’Antonio, esperti daranno il via a “Impronte di Natura”.



Ogni partecipante potrà assistere e partecipare alla tecnica di produzione di un oggetto (fatto con tessuto naturale o carta ecologica) stampato esclusivamente con pigmenti naturali, prodotti da un laboratorio artigianale salentino. Le immagini da stampare sono elementi della vegetazione spontanea (in genere foglie, fiori, etc.) che una volta scelti e catalogati saranno impressionati su tessuti o carta.



Si imparerà una tecnica facile anche da ripetere a casa tanto da poter essere un’idea per i prossimi regali di Natale, semplici, artigianali e utili, oltre che ecologici. Il laboratorio, oltre ad essere estremamente green, come spiegato dagli organizzatori, “consentirà di portare a casa il manufatto realizzato con l’aiuto degli esperti: per i bambini un segnalibro in carta naturale riciclata, per gli adulti una borsa shopper stampata in maniera personalizzata con elementi naturali scelti al momento. Saranno usati pigmenti di origine rigorosamente naturale, (il blu prodotto dal Guado, il rosso dalla Robbia, e via dicendo). Ogni pigmento ha una sua storia particolare che sarà raccontata in questa occasione.



Si potrà inoltre scoprire i tanti modi in cui si può applicare la tecnica, si possono autoprodurre shopper, cappellini, tovaglie, tovagliette, pochette, originalissimi inviti, personalizzazione di magliette, zainetti, canovacci, cuscini, grembiuli, tovagliette americane, e molto altro ancora. Sarà un esperienza unica e bellissima. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 331.9768753 – 349.3142144.