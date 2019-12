L’Immacolata tra concerti gratis, mercatini e tante altre attrazioni

MOTTOLA - Da questa sera, 6 dicembre 2019, la città di Mottola brillerà di luci e colori in atmosfera natalizia, grazie anche a tante iniziative realizzate in collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni e operatori del territorio che offriranno una serie di eventi sino a gennaio 2020.



Si inizia oggi, alle ore 20, con l’accensione delle luminarie in piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e sulla facciata del Comune. Uno spettacolo attesissimo, che proietterà residenti e visitatori nel pieno dell’atmosfera natalizia. Ad animare il centro, sarà poi l’esibizione dell’Eurostreet band per le vie del paese.



Cittadini e forestieri potranno passare liete ore grazie ai numerosi appuntamenti, tutti gratuiti e pensati per un pubblico variegato per un Natale a Mottola, davvero speciale con concerti, spettacoli di artisti di strada, rievocazioni, mercatini natalizi, percorsi enogastronomici, presepe, mostre, presentazioni di libri e molto altro.



Il 7 dicembre concerti, artisti di strada e mercatini con musica dal vivo ed un percorso enogastronomico, e villaggio di Babbo Natale. La vigilia dell’Immacolata dalle ore 21 sarà festa a Mottola con la rassegna “Natale in Collina” con le luminarie, le vetrine dei negozi addobbate a festa, i sapori tipici e l’intrattenimento per le vie del paese regaleranno uno spettacolo imperdibile. A cominciare dalla musica dal vivo, affidata in questa prima serata a SKF, Panecrudo, Zer80 e Diversamentefunk. Un repertorio dal pop al rock, passando per la dance e le classiche ballad. E poi gli artisti di strada Pachamama, coppia di trampolieri, Babbo Natale Street Band, gastronomia e cantine del territorio. Per i più piccoli, sculture di palloncini, zucchero filato e pop corn. Il percorso si snoda tra corso Vittorio Emanuele, piazza XX Settembre e largo Chiesa Madre. Organizzatrice è l’associazione commercianti “Nuovo Borgo”, in collaborazione con il Comune di Mottola, il Duc- il Distretto Urbano del Commercio e Confcommercio.



L’8 dicembre ci sarà una delle voci più belle della scena swing: Anèt, considerata tra le cantanti più raffinale della scena swing italiana. Terrà il Christmas Concert nell’ambito del Festival Internazionale della Chitarra Winter Edition con la direzione artistica del maestro Michele Libraro. Sarà accompagnata dal pianoforte suonato da Gabriele Semeraro e dalla chitarra di Angelo Di Pierro. A luglio scorso Anèt è stata ospite del Montreux Jazz Festival: unica artista italiana, insieme a Mahmood, ad esibirsi sul palco di questo prestigioso Festival. In scaletta, a Mottola, i grandi classici della musica europea e del cinema americano, con gli arrangiamenti per pianoforte e voce di Gabriele Semeraro, produttore ed arrangiatore per Ornella Vanoni, Raphael Gualazzi, Amici di Maria De Filippi, X Factor. Il concerto, ad ingresso gratuito, è in programma alle ore 19 nella chiesa Evangelica Battista.