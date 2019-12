Con la Fanoje sapori e suoni in strada in nome della tradizione

CAPURSO - Significati sacri e aspetti profani, tra sapori, arte, musica di strada, tradizioni e soprattutto il ritrovarsi in comunità, sono le caratteristiche de “la Fanoje”, la festa più antica di Capurso dove il grande fuoco si accende per celebrare luce e rinascita in allegria.



Il 7 e l’8 dicembre 2019, in vista delle celebrazioni del Natale, si potrà percorrere un itinerario che offrirà ai turisti, giunti a Capurso, la possibilità di degustare le prelibatezze della cucina pugliese accompagnate da vini locali e birre artigianali. Riprendendo la tradizione antica per cui in ogni strada del paese si accendevano falò (Fanoje) che venivano preparati con orgoglio dagli abitanti dei rioni, dal 2002 a Capurso si rievoca la tradizione contadina con una festa popolare e di piazza che coinvolte l’intera cittadinanza e i visitatori.



Il fuoco, secondo la leggenda, stava a rappresentare la purificazione ed era di buon augurio per il nuovo anno di lavoro nei campi e nelle stalle. Quando ormai tutta la legna era bruciata sulla strada rimaneva un immenso tappeto di legna ardente con cui ciascuno riempiva un braciere per tener viva la fiamma della fede.



Il falò viene allestito nel tardo pomeriggio della vigilia dell’Immacolata, in piazza Gramsci, nel cuore del centro storico, dove il visitatore potrà acquistare prodotti tipici, o degustare le migliori carni pugliesi, i salumi, i vini, stando comodamente seduto nella piazza centrale a due passi dalla Fanoje. In piazza Umberto I avrà sede il Villaggio “Ricibiamo” con Babbo Natale mentre in via Regina Sforza sarà possibile visitare gli stand di hobbisti e artigiani, in un caldo e accogliente Mercatino di Natale ricco di tipicità pugliesi, curato da Katya Abbrescia dell’associazione “Artistika” e le opere d’arte della Strada degli Artisti coordinata da Rocco De Sario.



Star della serata sarà la “Fanoje” (il grande fuoco) di piazza Gramsci, intorno al quale ritmi tradizionali pugliesi e ska, diffonderanno vibrazioni positive che, daranno vita a balli e danze di comunità con i Nitrophoska e la Sossio Banda.



Di grande presenza scenica sono il Borgo Medievale e l'installazione artistica “L'ombelico del mondo" rispettivamente proposti dalle associazioni Sbandieratori e Musici di Capurso e Capurso New Events, oltre allo spettacolo teatrale proposto dall’associazione Maschere e Tamburi.



Nelle stesse serate, gli spettacoli coinvolgeranno anche il Villaggio di Babbo Natale e l’area dei Mercatini con la Banda dei Babbi Natale e la Biss Band.