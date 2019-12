Nove canzoni in concorso per far conoscere i dialetti

GRAVINA IN PUGLIA - Con la 14ª edizione del “Ducato d’oro”, il festival canoro internazionale di canzoni inedite italo-dialettali e in lingua di provenienza, la città di Gravina in Puglia si appresta a diventare la città della musica per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni. Il 6 dicembre 2019, infatti al teatro-cinema Sidion, si svolgerà l’attesa gara musicale organizzata dall’associazione culturale-musicale “Arcobaleno” e la Fondazione don Michele Paternoster .



L’apertura della kermesse si terrà nel chiostro San Sebastiano alle ore 11, con il benvenuto del sindaco di Gravina, Alesio Valente, e l’esibizione dei solisti partecipanti delle varie regioni d’Italia, a seguire una degustazione dei prodotti tipici delle Regioni in gara, per creare un connubio di culture e tradizioni attraverso l’arte culinaria e le canzoni con i vari dialetti. Scopo dell’iniziativa è infatti la rivalutazione dei dialetti e la promozione, per i bambini immigrati o di etnia mista, di far conoscere la lingua di provenienza.



Il concorso canoro sarà invece, sempre il 6 dicembre, alle ore 20 in Teatro dove una giuria decreterà il vincitore. Ad accompagnare le piccole ugole sarà il coro Mariele Ventre di Gravina in Puglia diretto dal maestro Enza Pappalardi. La manifestazione sarà in diretta streming e trasmessa su Delta TV Canale 78 . Il festival fin dal suo nascere affianca la solidarietà con una raccolta fondi, quest’anno destinata all’associazione Gioia e Amore che gestisce un centro diurno semiresidenziale educativo e riabilitativo per i portatori di disabilità.



Il festival ormai conosciuto in tutto il mondo, diventa ogni anno sempre più richiesto dai bambini e dagli autori che scrivono canzoni per bambini in lingua internazionale e dialettale, artisticamente valide, moderne, ispirate didatticamente a ideali etici,civili e sociali.



Nove le canzoni in gara provenienti da altrettante regioni d’Italia: dalla Calabria “Il millepiedi” musica e testo di Roberto Pigro, sarà cantata da Angelica Cottone; dal Veneto “Mi piace viaggiare” scritta e musicata da Antonio Manzo, interpretata da Angelica Gobbo; dalla Campania “E se tu” di Cavazza-Massessi-Ruffo, cantata da Eleonora Ferraiolo; dal Molise “E tutto gira” di Roberto Pigro, sarà intonata da Samira Diana; dal Lazio “Ketchup e patatine” di Balducci-Parillo, cantata da Valentina Crocitto; dalla Sardegna “Amici a colori” di Cavazza-Massessi-Ruffo interpretata da Davide Schirru; dal Piemonte “La forza del sorriso” di Cavazza-Delvecchio-Ruffo cantata da Lucilla Del Barba; dalla Puglia “Vogliamo tutti la stessa cosa” con musica e testo di Vatinno Patrizia, interpretata da Madia Greta Caffo’, Celeste Rita e Giorgia De Bellis; e per Gravina in Puglia “Racconta mio nonno”di Balducci-Porzio, canta Valeria Sciannimanica