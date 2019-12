In Puglia speciali bacche rosse diventano albero di Natale edibile

BARI - Un albero di bacche rosse edibili solo in Puglia è possibile. Si tratta di uno speciale ‘ramasole’ creato raccontando il Natale del passato di chi, intrecciando abilmente i pomodori Regina, realizza l’inusuale e inaspettato Albero di Natale. E’ la nuova campagna ‘attira turisti’ di Pugliapromozione, l’Agenzia Regionale del Turismo.



Un breve video con il racconto di chi, sotto gli occhi dello spettatore, realizza un ‘ramasole’, il tipico grappolo di pomodori destinato ad essere appeso alle travi in casa per essere conservati e consumati durante l’inverno. Un’arte e una tradizione antica che nei paesi agricoli ancora si realizza con la tecnica dell’intreccio con filo e peduncolo di ogni pomodoro ‘appeso’ a formare il grappolo. Ma per l’occasione il ‘ramasole’ assume l’aspetto di un alberello tutto rosso.



La campagna vuole raccontare il Natale in Puglia e proporre oltre cento eventi da vivere. È l’idea creativa, tutta made in Pugliapromozione, dalla ideazione alla progettazione e realizzazione, per la campagna “La Puglia che non ti aspetti anche a Natale” per raccontare le tradizioni pugliesi, per riflettere, sorridere e commuovere, invitando a conoscere la Puglia anche d'inverno, con i suoi tanti eventi, tutti da scoprire in questo periodo, presenti sulla pagina web di Viaggiare in Puglia inseriti dagli organizzatori sul territorio.



La Puglia che non ti aspetti è lo slogan dominante, presente nell’attuale campagna turistica di Pugliapromozione, declinato questa volta nella campagna di Natale.



“La bellezza della Puglia, famosa soprattutto come meta turistica estiva, affascina tutto l’anno e si può ‘gustare’ anche a Natale– commenta l’assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone - Con questa campagna vogliamo rivelare ed invitare a scoprire il lato inesplorato della Puglia in inverno, ed in particolare nel periodo natalizio, un’occasione per conoscere luoghi, eventi e tradizioni che non ti aspetti, in linea con gli obiettivi strategici del piano Puglia365. E sul portale viaggiareinpuglia è possibile scoprire oltre cento eventi e attività che si possono vivere in Puglia durante il periodo natalizio”.



La ‘nzerta (deriva dal Latino “sertum”, ghirlanda, corona, che con l’aggiunta del prefisso “in” diventa, quindi “insertum”, e poi ‘nzerta) che forma un albero di Natale, ideata come video per la campagna, svela l’uso invernale, che pochi conoscono, del pomodoro, frutto identificato come estivo, e diventa metafora di una Puglia da scoprire anche d’inverno, nel periodo natalizio, per condire, colorare e abbellire le ricette tipiche. Infatti, il suo gusto esplode d’estate, ma si conserva durante tutto l’inverno e si gusta anche a Natale.



A raccontare le tradizioni antiche natalizie, tramandate ai più piccoli, è una signora pugliese che tra ricordi di pettole, cartellate, ‘ramasole’, svela anche perché il pomodoro Regina ha questo nome, e il motivo per cui i contadini decenni addietro si sono ‘inventati’ questi grappoli invernali.



Il messaggio viene declinato e raccontato attraverso l’artigianalità, racchiusa nelle mani, nel racconto e nel sorriso della signora che, in un’atmosfera fiabesca e romantica, rievoca i ricordi da bambina e l’amore con cui si tramanda di generazione in generazione questo metodo di conservazione dei pomodori. Mani laboriose, instancabili, che raccontano vissuti, storie, memorie e tradizioni, accarezzando pomodori. Il video di Natale ci fa vivere queste emozioni come se fosse una favola raccontata da una nonna ai suoi nipoti.



Il video sarà diffuso sui canali social e attraverso foto inviterà a partecipare ai più di 100 tra eventi e attività in cartellone nel periodo natalizio.