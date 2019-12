Nuovo logo per il Carnevale di Putignano

PUTIGNANO - Farinella si prepara alla 626ª edizone del Carnevale di Putignano che sarà una grande festa sul tema “la terra vista dal Carnevale” che vuole sensibilizzare alla ecosostenibilità, come già anticipato da Puglia positiva ad ottobre scorso. L’evento, previsto in cinque sfilate dei sette carri allegorici in via di rifinitura, avrà inizio come da tradizione il 26 dicembre, subito dopo Natale.



La storica maschera putignanese quest’anno non sarà sola. Il logo scelto per rappresentare graficamente l’immagine del Carnevale di Putignano 2020 è coloratissimo e molto carnevalesco. Porta la firma del direttore creativo Mauro Bubbico, docente dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, tra i membri dell’Alliance Graphique Internationale, associazione internazionale che riunisce i migliori grafici, designer e illustratori mondiali. Dalla sua mano e dalla sua creatività è nata la nuova campagna di comunicazione del Carnevale di Putignano 2020 che riprende, e attualizza, l’immagine di Farinella ideata dal grafico Mimmo Castellano (pugliese di Gioia del Colle, scomparso nel 2015) con una grande novità: la nascita dell’alter ego della maschera ufficiale del carnevale putignanese, la figura femminile che affianca la ‘storica’ di Farinella. Così, nell’anno in cui si celebrano i 65 anni della creazione dell’immagine di Farinella, il Carnevale rende omaggio al maestro Castellano.



I dettagli, della più antica manifestazione carnevalesca d’Italia e più longeva d’Europa, sono stati presentati a Bari, nella sede dell’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Puglia. Dove, la consigliera della Città Metropolitana di Bari, Francesca Pietroforte, sicura del fatto che il Carnevale di Putignano abbia ormai acquisito un ruolo importante in tutta l’area di Bari, non solo in tema di cultura e salvaguarda delle tradizioni ma anche come importante attrattore turistico di tutte le aree urbane del Sud, con al loro interno un sito patrimonio dell’Unesco, lancia l’invito ad avviare insieme un percorso affinché il Carnevale diventi patrimonio immateriale dell’Unesco.



Il primo appuntamento sarà il 26 dicembre con la Festa delle Propaggini, l’appuntamento che segna l’avvio dei festeggiamenti del Carnevale 2020 che si preannuncia ricco di novità. A cominciare dalle sfilate, cinque, con gli imperdibili Giganti di Cartapesta creati dalle sapienti mani dei maestri cartapestai che faranno mostra di sé, per la gioia e il divertimento di grandi e bambini. Il tema scelto è dedicato all’ambiente terra per un viaggio di consapevolezza nella natura dei risultati dei maltrattamenti dall’impatto dell’uomo, sino all’idea di futuro sostenibile, attraverso un nuovo umanesimo. Un tema attuale che offre l’occasione per riflettere, attraverso la satira, sull’ambiente e sulla sua salvaguardia.



Il 9, 16, 23, 25 e 29 febbraio 2020 si potranno ammirare i sette carri allegorici, già presentati da Puglia positiva. Le opere degli artigiani della cartapesta si intitolano: “Madre terra l’ultimo paradiso terrestre” dell’associazione Carta Bianca, “L’apocalisse” dell’associazione Carta e colore, “Kaosecoista” dell’associazione Carta…pestando, “Casca la terra, tutti giù per terra!” creato da Carteinregola, “L’ultimo giro di giostra” frutto del lavoro di Chiaro e Tondo, “…di domani non v’è certezza” di Con le mani, “Codice rosso” realizzato da La maschera.



Le prime tre sfilate (le domeniche del 9, 16 e 23 febbraio) si svolgeranno dalle ore 11, martedì 25 dalle ore 18, sabato 29 febbraio, con i carri allegorici in mostra lungo il percorso mascherato, la festa inizierà a partire dalle ore 19.



«Quella che ci apprestiamo a vivere – dichiara Maurizio Verdolino, presidente Fondazione Carnevale di Putignano – è una grande e importantissima festa che, forte delle sue salde radici, è pronta a volare alto. Stiamo lavorando all’idea di un Carnevale dove la maschera di Farinella sia alla guida di un Villaggio, Putignano. In questo Villaggio grandi e bambini potranno trascorrere in maniera spensierata un’intera giornata di divertimento. Divertimento che fa coppia con cultura. Perché il Carnevale sarà anche un’occasione per conoscere l’arte della cartapesta, i tesori artistico-culturali, i valori della nostra città».



Altri articoli interessanti

"Svelati i bozzetti dei carri allegorici del Carnevale 2020"