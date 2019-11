Qui la prima scuola ecosostenibile e con efficienza energetica Leed

BITETTO - Un edificio scolastico autosufficiente dal punto di vista energetico, a zero emissioni inquinanti, progettato per resistere ai cambiamenti climatici in atto, antisismico, con una bella estetica architettonica che sia armonica con il tessuto urbano, circondata da alberi, nonché essere in grado di creare attrazione ed avere una propria identità scolastica.



Non è un sogno, né tanto meno un’utopia lontana dal Sud Italia, ma presto sarà realtà in Puglia, a Bitetto, città distante dal capoluogo pugliese poco più di 18 chilometri. L’edificio ospiterà una scuola media e sarà il primo edificio scolastico certificato Leed (The Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum in Puglia e nel Mediterraneo, ovvero il sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici sostenibili dal punto di vista ambientale. A darne notizia è stato l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo. L’opera sarà realizzata grazie all’intervento regionale sinergico in materia di edilizia scolastica e sostenibilità ambientale. Le risorse regionali, infatti, si sono sommate a quelle messe a disposizione nel 2017 dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con d.m. 929 con cui si finanziavano gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza e nuove costruzioni di edifici scolastici.



“La nuova scuola sarà un esempio virtuoso di come coniugare la bellezza alla sostenibilità – ha asserito l’assessore Leo - La Puglia si conferma una regione all’avanguardia in materia di edilizia scolastica non solo in Italia ma nell’intero bacino del Mediterraneo”.



A beneficiare di questo finanziamento congiunto Regione Puglia e Miur non è stato solo il Comune di Bitetto ma anche quelli di Montesano Salentino e Galatina (Lecce) e Motta Montecorvino (Foggia), le cui progettualità non erano rientrate nel Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 ma che successivamente sono state valutate meritevoli di accoglimento in quanto perseguono le finalità e attuano strumenti che risultano coerenti ed integrativi rispetto ad azioni che la Regione da tempo sta ponendo in essere in campo di messa in sicurezza ed innalzamento della sostenibilità ambientale dell’edilizia scolastica.



Nello specifico per i 4 Comuni le istanze riguardano: per il Comune di Bitetto un finanziamento aggiuntivo di un milione di euro che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere certificazione Leed Platinum, classe energetica A4 (il massimo livello su una classe energetica di immobili su un massimo di 10 livelli), ossia con basse emissioni inquinanti e impatto ambientale minimo quasi a zero con un grado di coibentazione valida per l’estate e per l’inverno, e protocollo Itaca (per la valutazione dei consumi, dell’efficienza energetica, dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo); per il Comune di Montesano Salentino un finanziamento aggiuntivo di 300mila euro che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A4 e protocollo Itaca; per il Comune di Galatina un finanziamento aggiuntivo di poco più di 84mila e 400 euro che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A4 e protocollo Itaca; per il Comune di Motta Montecorvino un finanziamento aggiuntivo di 115mila euro che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A1 e protocollo Itaca. In questi giorni i Comuni interessati stanno sottoscrivendo il Disciplinare con la Regione Puglia per le succitate risorse.