Una strada dedicata alla prima donna pediatra di Bari, Sabina Anemone

BARI - La città di Bari avrà presto una via dedicata alla prima donna pediatra della città. Il tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e via De Rossi, sarà dedicato a Sabina Anemone, nata a Giovinazzo il 12 dicembre 1913 e morta a Bari, all’eta di 91 anni, il 18 novembre 2004.



Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore alla Toponomastica Eugenio Di Sciascio, ex rettore del Politecnico di Bari. L’intitolazione della strada riguarda il primo isolato di via Michele Garruba, tra piazza Cesare Battisti e via De Rossi. Un dovuto riconoscimento a Sabina Anemone, prima donna laureata in medicina e specializzata in pediatria all’Ateneo di Bari, poco distante dalla via scelta. Giovinazzese di nascita e barese di adozione, Anemone ha fortemente contribuito alla crescita della città, mettendo gratuitamente a disposizione la sua professionalità in favore di bambini e mamme in condizioni di povertà.



Il provvedimento accoglie la proposta avanzata dall’associazione Soroptimist Club di Bari di intitolare una strada della città a questa donna straordinaria, che nella sua lunga vita professionale ha testimoniato pienamente i valori solidali e altruistici prestando cure e attenzioni in particolare alle persone più piccole e fragili della città.



Sabina anemone è una donna che ha precorso i tempi lavorando come medico e sfidando i pregiudizi che a quel tempo volevano le donne esclusivamente mogli e madri. Il tratto iniziale di via Garruba ricorderà a tutti i baresi la storia di umanità e professionalità, di servizio al prossimo, di solidarietà e di dedizione ai più piccoli. Dopo aver frequentato il Real Liceo di Giovinazzo, si iscrisse alla Facoltà di Medicina a Roma. Dopo due anni si trasferì a Bari per proseguire qui gli studi universitari e conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia, prima donna a Bari, nel luglio del 1937, con una tesi sperimentale in Chirurgia “sullo scapolamento ed osservazione del rene”.



Successivamente conseguì il Diploma di specializzazione in Pediatria, nel 1938.



Esercitò la sua attività nella colonia elioterapica Vittorio Veneto e Ferruccio Barletta, assolvendo il compito di accogliere e riaccompagnare i bambini albanesi a Durazzo, con la nave Umbria. Dal 1940, per tutto il periodo bellico, svolse la sua attività presso il sanatorio Domenico Cotugno (oggi sede dell’Istituto Oncologico), seguendo i bambini affetti da tubercolosi. Nel contempo prestava gratuitamente la sua opera presso l’ambulatorio “La goccia del latte” in favore delle mamme in difficoltà. Venne chiamata a dirigere il reparto Infettivi dell’Ospedaletto dei Bambini, continuando a espletare il suo lavoro anche nell’ambulatorio del collega e marito Mario Ressa.



Dal 1960 al 1970 prestò servizio come medico scolastico alla scuola media De Sanctis; nel 1971 vinse la cattedra per l’insegnamento di Igiene e Anatomia all’Istituto Tecnico Femminile di Bari, fino al raggiungimento della pensione. Durante tutta la sua attività professionale e di insegnamento, continuò a prestare gratuitamente le sue cure ai bambini bisognosi, conquistando riconoscimenti e ammirazione nella sua città adottiva.



Già nel 1992, in occasione della Festa della Donna, a conclusione del seminario “La medicina e le donne”, il suo impegno viene celebrato e riconosciuto dall’Anmi (Associazione nazionale medici), che le testimonia stima e riconoscenza per l’impegno e la generosità con cui ha sempre svolto la sua professione.



