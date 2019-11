Natale la città di Taranto sarà addobbata con le luminarie d'artista

TARANTO - Le luminarie d'artista, tipiche di Salerno e diffuse in tutto il mondo, arriveranno anche a Taranto per abbellire la città ed attirare turisti in occasione delle festività natalizie. Dal 22 novembre 2019, giorno di Santa Cecilia, in cui iniziano ufficialmente i festeggiamenti e l'attesa per il Natale, tra bande che suonano per le vie della città e mamme che preparano le pettole all'alba, la città sarà illuminata con sculture luminose nelle vie del Borgo, in particolare le vie commerciali più importanti della città.



Sino al 6 gennaio 2020 strade e piazze saranno 'immerse' in luci a tema "Mare e Miti" (Ma.Mi.), come dal titolo dell'importante momento culturale che l'Amministrazione comunale, così come annunciato in una nota stampa, vorrebbe far diventare stabile nel palinsesto degli eventi affinché possa coinvolgere i tarantini di ogni età, ridare loro orgoglio e speranza.



Elemento centrale del progetto saranno proprio queste installazioni luminose, che avranno come filo conduttore i due elementi sui quali l’Amministrazione comunale sta fondando la rinascita della città: il mare e la storia. I dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni anche se alcuni particolari sono stati svelati come i delfini, simbolo della città e della sua storia di fondazione. Delfini tanto amati, anche perché nel mar Ionio, proprio a poca distanza dalla costa tarantina, è possibile ammirarli in varie stagioni dell’anno. I mammiferi amici dell’uomo effettueranno, come svelato nel progetto qui pubblicato, i loro allegri salti tra coralli colorati e luminosi anch’essi.



Ma il messaggio, come appunto è nello spirito del Natale, oltre alla speranza che deve sempre esserci, è quello più profondo di rinascita attraverso attenzioni e sviluppi di nuovi settori che Taranto ha da sempre ma che non vengono mai abbastanza messi in rilievo. In una città dove è forte il senso della tradizione e dell’attaccamento al territorio e nella quale non deve mai mancare l’innovazione.



“Sono momenti difficili, sarà un Natale di riflessioni importanti sulle nostre radici e le nostre potenzialità. Ugualmente - commenta il sindaco Rinaldo Melucci - non vogliamo far mancare del tutto il senso della festa e di una comunità che si stringe ai più piccoli, di una città che reagisce alle avversità e guarda con coraggio al futuro”.



Illuminare una città per il Natale significa anche attirare turisti e far girare economia di cui Taranto ha bisogno per farsi conoscere, al di là della cronaca, nella sua bellezza incantevole. Addobbare le strade e le piazze vuole inoltre essere un modo per rallegrare gli animi, e Taranto ne ha davvero tanto bisogno.



“In questo momento difficile - afferma l’assessore alla cultura e sport Fabiano Marti - abbiamo deciso di donare alla città un’atmosfera natalizia sobria senza dimenticare però quanta importanza rivestono questi giorni per i bambini, veri protagonisti del Natale e del cambiamento della nostra città”, e nello stesso tempo offrire quel messaggio di possibile cambiamento verso due settori: il mare e la storia con la cultura che potrebbero davvero far rifiorire e al meglio Taranto.