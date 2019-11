Uno spot per pubblicizzare le bellezze di Brindisi

BRINDISI - Anche la città di Brindisi ha un video che promuove le bellezze della città sul web e negli eventi di marketing turistico nazionali ed internazionali. Il video, finanziato con il bando regionale per l’implementazione dell’Info Point di Brindisi, è stato realizzato dal filmmaker brindisino Mimmo Greco.



Le immagini sono davvero splendide anche perché, grazie a un drone, offrono la possibilità di una visualizzazione insolita pure per gli stessi brindisini. Lo spot ufficiale mostra i monumenti principali la Colonna del Porto, la Scalinata Virgiliana, la Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista il chiostro di San Benedetto, il porto, alcuni reperti custoditi nel archeologico Ribezzo” museo e i due Castelli, insieme insieme con scorci della parte antica della città tra particolari architettonici unici e paesaggi come il lungomare e le spiagge, non mancano gli eventi sportivi come quello dedicato alla nautica e del basket e che richiama turisti e sportivi da tutto il mondo.



Un video di meno di due minuti in cui risalta forte il legame della città con il mare in ogni forma: dalla storia allo sport, dalla Marina Militare alla cultura locale, dall’ambiente all’economia. Immagini che conquistano il cuore di chi ha lì i natali e che incuriosisce chi non conosce questa città.



Lo spot è stato presentato insieme con le iniziative che l’Info Point di Brindisi realizzerà nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, grazie a finanziamenti regionali destinati a potenziare i servizi di informazione ed offerta turistica. Si partirà dal progetto presentato dagli Uffici comunali nell’ambito dell’avviso pubblico per “interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info-point turistici del comuni che aderiscono alla rete regionale”.



Dopo il successo delle iniziative estive, l’Info Point situato a Palazzo Granafei Nervegna, con i nuovi fondi ottenuti, potrà avvalersi di una serie di attività e di servizi per il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 15 gennaio.



Le risorse destinate al lavoro straordinario degli addetti, garantiranno l’apertura con orario continuato dalle ore 9 fino alle 22 nel week end, inclusi i festivi, del centro turistico d’informazione. Saranno inoltre organizzate iniziative per far crescere il turismo e l’attività culturale della città. In particolare, anche attraverso l’assunzione di uno Human Factor, saranno organizzate cinque attività ricreative ed educative indirizzate ai bambini (visite didattiche ed incontri finalizzati alla conoscenza e rispetto del territorio e alle sue tipicità per creare un senso di appartenenza ai luoghi e formare i bambini come “piccoli ambasciatori territoriali”).



Sono previsti pure due spettacoli di burattini e marionette, una lettura animata sull’educazione alimentare ed una caccia al tesoro tra i beni monumentali della città. La didattica per bambini sarà affiancata da quattro visite guidate e performance artistiche e musicali per adulti che avranno come filo conduttore l’innovazione turistica, culturale e sociale del territorio. Infine, i fondi erogati serviranno anche alla produzione e distribuzione di materiale cartaceo, alla comunicazione e all’acquisto di divise invernali per gli addetti al servizio.



“Sono estremamente soddisfatto di questo ennesimo risultato ottenuto - commenta l’assessore al Turismo Oreste Pinto -. Dopo gli oltre 20mila euro erogati per il periodo estivo, la Regione, ammettendo a finanziamento il nostro nuovo progetto, riconosce la qualità del nostro lavoro e per questo non posso che ringraziare il dirigente Angelo Roma, la funzionaria Antonella Grassi e la Fondazione Teatro Verdi, presieduta da Katiuscia Di Rocco”.



Con il precedente finanziamento, l’Infopoint è riuscito a svolgere decine di attività che hanno coinvolto migliaia di utenti fino allo scorso mese di ottobre. Anche grazie a queste politiche, Brindisi ha accresciuto il suo appeal divenendo, dati alla mano, uno dei centri di maggiore fermento turistico e culturale dell’intera Regione.



I nuovi progetti potenzieranno non solo l’offerta turistica ma rafforzeranno il calendario natalizio, periodo in cui sarà dedicata attenzioni ai più piccoli e alle famiglie e sarà dato ampio risalto alle tradizioni, anche enogastronomiche.