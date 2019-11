Doppio podio alla Coppa del Mondo per Luigi Samele

FOGGIA - E’ tornato, ad un anno esatto di distanza, sul podio di una competizione mondiale lo schermidore foggiano Luigi Samele. Lo ha fatto per due volte di seguito. E’ salito sul secondo gradino alla Coppa del Mondo sciabola maschile e sfiorando il primo posto nelle gare individuali, mentre con la squadra degli azzurri ha conquistato il terzo posto.



La migliore prestazione è sicuramente stata quella individuale dove Samele è stato battuto per una sola stoccata di differenza dal francese Vincent Anstett che ha affrontato a Il Cairo, in Egitto.



Il 32enne, delle Fiamme Gialle, nel 2018 ha vinto la medaglia d’argento nella gara iridata a squadre sia in Cina che in Serbia, nonché per tre volte il titolo di campione europeo nella stessa specialità, nella prova a squadre e individuale, e medaglia d’argento nella prova individuale alla Coppa del mondo ad Algeri nel novembre 2018.



Si tratta di un importante risultato quello ottenuto a Il Cairo nella prima tappa stagionale del circuito di Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Samele corre infatti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 a Tokyo. E di punti preziosi ne ha conquistati con questo nuovo successo. Sulle pedane della capitale egiziana Samele ha esordito in tabellone sbarazzandosi agevolmente del sudcoreano Jaeseung Jung per 15-4 e del cinese Xu Yingming per 15-6; poi per lui un doppio derby tinto d’azzurro che lo ha visto prevalere prima su Luca Curatoli col punteggio di 15-9 poi su Gabriele Foschini per 15-11 nei quarti. In semifinale è poi arrivata l’affermazione per 15-8 a spese del tunisino Fares Ferjani. A privare Samele della gioia della vittoria, all’ultima stoccata di una appassionante finale, è stato il francese Anstett.



Lo sciabolatore pugliese è poi tornato in pedana, sempre a Il Cario, per la prova di Coppa del Mondo a squadre con i compagni di nazionale Luca Curatoli, Enrico Berrè ed Aldo Montano, confermati dal ct Giovanni Sirovich. Gli azzurri, già vincitori del bronzo ai Mondiali a Budapest hanno battuto i russi per 45-31 nella semifinale. Avevano già sconfitto per 45-19 il Canada ma ai quarti sono stati battuti dai francesi per 45-37. Un terzo posto che non è valso solo una medaglia ma punti per le Olimpiadi in Giappone. A tra gare dalla conclusione della Coppa del Mondo l’Italia è infatti tra le otto squadre più forti.