Il Comune donerà un albero ad ogni scuola della città di Taranto

TARANTO - L’Amministrazione comunale di Taranto, guidata da Rinaldo Melucci, donerà un albero ad ognuna delle oltre 60 scuole della città che accolgono bambini di età compresa tra i zero ed i tredici anni. Una notizia che giunge a pochi giorni dall’annunciata chiusura dell’ex Ilva da parte dei proprietari francesi-indiani



Un annuncio che fa sperare in un cambiamento positivo in una città martoriata dall’inquinamento e ora, più che mai, minacciata da una nuova ondata di disoccupazione. L'Amministrazione comunale, si legge in una nota inviata alla stampa, “è convinta, più che mai, di poter scommettere su di una Taranto del futuro, capitale green, e lo fa in concreto, creando le premesse reali nel presente, affinché il tutto sia affidato alle nuove generazioni adeguatamente educate”.



Il sindaco Melucci ha inviato una lettera alle strutture educative e scuole di competenza comunale, che annuncia il dono estremamente significativo: un albero per ognuna delle oltre sessanta scuola riceverà in regalo e di cui dovranno prendersi cura i futuri cittadini. Un augurio di rinascita, rappresentazione del fluire della vita che si riproduce ciclicamente, moltiplicandosi in una miriade di forme diverse, di colori diversi. Un simbolo di comunione fra terra e cielo, fra realtà e sogno, fra reale e ideale, rappresentati da radici e chioma, apparentemente in antitesi, eppure appartenenti al medesimo essere. “Una risposta tangibile a quanti ancora ignorano l'impegno profuso, ormai da anni, nel voler dare una svolta agli eventi e una nuova immagine della città, facendo leva sulla speranza, sull'orgoglio d'appartenenza, sulla bellezza”, si legge nel comunicato.



Il dono di un albero alle scuole vuole essere l’inizio verso una città più verde, più ridente, più colorata, una città educata incominciando dalla più tenera età. Un’idea nata a pochi giorni dalla giornata nazionale degli alberi in programma il 21 novembre di ogni anno (come sancito dalla legge n. 10/2013).



La Giunta, nel mese di ottobre, ha approvato la delibera per l’”Incremento del verde pubblico a partire dalla Giornata dell'albero”. Per questo ha dato mandato alla Direzione Ambiente di approntare un denso piano organizzativo che prevedesse l'acquisto e la messa a dimora di un considerevole numero di alberi e piante in aree a verde della città. Il 21 novembre sarà avviata una serie di percorsi educativi riguardanti il rispetto dell'ambiente, della natura, il riconoscimento della Bellezza e la necessità di nutrirsi di essa, la dedizione al decoro urbano, l'appropriarsi dei beni comuni avendone cura.



Il Comune ha inoltre accolto l’invito dell’istituto comprensivo “Leonardo Sciascia”, che ha chiesto e ottenuto il sostegno dell’Amministrazione comunale per realizzare un progetto con i bambini della scuola, precedendo di soli pochi giorni l'invio della lettera del sindaco. In particolare il 21 novembre all’evento della scuola di Talsano sarà presente l’assessore comunale all'Ambiente, Anna Tacente, che si recherà poi in viale Rinascimento ad inaugurare due nuove aiuole in cui saranno piantati nuovi alberi.



Il già avviato progetto di dedicare un albero ad ogni nuovo nato, proseguirà, come previsto dall'art. 29 intitolato “Un albero per ogni bambino” del Regolamento del Verde pubblico, ricettivo della legge n. 113/1992, in seguito perfezionata dalla legge 10/2013.