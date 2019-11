Come prevenire il tumore al pancreas, workshop gratuito di Unipancreas

BARI - La prevenzione a qualunque malattia e la ricerca della salute vengono, ormai è noto, dal mangiare sano e dal praticare un’attività fisica. Proprio il connubio con la tavola sarà al centro di un interessante incontro nella Giornata Mondiale del Tumore al pancreas, organizzato da Unipancreas con Apo Puglia (l’Associazione prevenzione oncologica), Slow Food Murge e altre associazioni. Gli appassionati di Slow Food avranno occasione di conoscere quali pietanze e cibi tipici della Puglia possono aiutare a prevenire uno dei tumori più rapidi e devastanti come quello al pancreas.



Il 21 novembre 2019, a Bari, al Grand Hotel delle Nazioni (sul lungomare) è in programma un workshop gratuito organizzato da Unipancreas e dedicato a questo tumore insieme con la ricerca che avanza. Un modo per conoscere meglio questa patologia dilagante e che troppo spesso si scopre quando ormai è troppo tardi. Basta invece mangiare sano e dedicare qualche ora di attività fisica alla settimana per evitarla. Le famiglie preoccupate e i pazienti affetti da questo tipo di tumore, troveranno una risposta a tante domande. Sarà, infatti, aperto a tutti e a partecipazione gratuita il workshop che avrà inizio alle ore 18.



La tappa pugliese sarà incentrata proprio sulla ricerca che avanza con l’iniziativa dell’Unipancreas, con sede a Verona, e che giunge al Sud dopo le azioni in Veneto e Lazio. Il Tacco d’Italia ha il triste record della obesità a livello nazionale. Qui, però, abbonda anche la generosità. Il numero dedicato Pronto Pancreas 045.4858022, nato quattro mesi fa, è stato donato dall’azienda Tecnodigital di Altamura. A ciò si aggiunge che il noto professionista che risponde al telefono, per aiutare chi vuol saperne di più del tumore al pancreas, è il lucano dottor Raffaele Pezzilli, già presidente dell’Associazione Italiana Studio Pancreas (Aisp).



Tante le associazioni alleate per la particolare giornata e presenti a Bari, insieme con le istituzioni locali, e del mondo accademico, fra gli altri, è da segnalare la partecipazione del professor Loreto Gesualdo direttore della Scuola di Medicina dell’Università di Bari. In occasione della Giornata Mondiale del Tumore al pancreas alcuni monumenti saranno illuminati di viola.



Tra i vari interventi previsti si parlerà di “Prevenzione e dietoterapia personalizzata nel tumore del pancreas” e delle “Recenti conquiste e prospettive future per il tumore del pancreas”, subito dopo ci sarà il dibattito con un confronto aperto al pubblico in cui interverranno Nicola Curci, presidente Slow Food Condotta delle Murge, Antonio Lippolis, presidente Apo Puglia onlus e Raffaele Pizzilli, gastroenterologo – referente Pronto Pancreas.



La serata si concluderà con una degustazione dei prodotti sostenibili e selezionali per l’occasione sulla prevenzione del tumore al pancreas.