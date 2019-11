Una notte bianca del commercio invernale per dare il via al Natale

NARDO' - La città di Nardò entra nel clima di festa con la Notte Bianca del Commercio tra musica, gastronomia, arte ed iniziative promozionali in versione invernale con l’attesa accensione delle luminarie natalizie. Il 16 novembre 2019, a partire dalle ore 19, il centro storico neretino, l’anello viario esterno e le altre vie commerciali della città entreranno ufficialmente nel clima natalizio accogliendo l’evento diffuso caratterizzato da sottofondi musicali, profumi e degustazioni gastronomiche, arte e cultura e sconti e promozioni da parte delle attività commerciali, che saranno aperte per l’occasione sino a notte fonda.



Il programma prevede lo show cooking in piazza Battisti a cura di Spadello Bello, con musica e un dj set finale. In piazza Salandra si potranno ammirare le esibizioni degli allievi della Scuola Circense di Lecce. In via Vittorio Emanuele, invece, altri momenti dedicati alla musica live. In via XX Settembre il Rotary Club Nardò accenderà (alle ore 21) l’albero di Natale donato da Arte&Luce Luminarie s.a.s. di Muro Leccese, cui seguirà l’esibizione del duo violino-violoncello con Irene Rizzo e Luca Basile e la contestuale raccolta fondi finalizzata al restauro della statua di San Gregorio. Tutte le altre strade interessate dalla Notte Bianca del Commercio ospiteranno piccoli eventi musicali e iniziative di animazione con artisti di strada, a cura delle attività commerciali. Spicca la volontà di fare rete delle stesse attività e di collaborare a un evento che non coinvolge solo gli operatori dell’area Duc, che ad esempio ospiteranno per una notte al proprio interno molte attività che hanno sede fuori dal perimetro del Distretto.



Dedicato principalmente ai bambini, infine, il trenino a cura di Salento Open Tour che percorrerà il centro storico e l’anello commerciale e che a bordo ospiterà animazione e piccoli eventi a scopo ludico e didattico. Il momento più significativo della Notte sarà, però, l’accensione delle luminarie, prevista per le ore 22, che accenderanno e decoreranno la città per tutto il periodo delle festività natalizie. Si tratta di un progetto di Terotecna Light Design di Galatina che propone un mix molto elegante e accogliente di luci calde e fredde e il light show con un effetto movimento continuo che conferirà dinamismo all’intera struttura delle luminarie. Da evidenziare la presenza in piazza Salandra di un grande elemento luminoso tridimensionale (alto 4 metri), un albero conico ricoperto di luci (di 8 metri) per decorare l’ingresso del castello in piazza Battisti e la presenza diffusa di tende luminose sugli edifici storici della città.



La Notte Bianca del Commercio della città di Nardò è un organizzata in collaborazione con l'Unione Commercianti di Nardò, previsto nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio finanziato dalla Regione Puglia, uno strumento di sviluppo con il quale l’amministrazione comunale intende sostenere le attività produttive. L’area del Duc comprende il centro storico, gli assi viari principali e le vie di collegamento (corso Galliano, via Principi di Savoia, via Duca degli Abruzzi, via Roma e le zone comprese tra queste e il centro storico). Si tratta della porzione della città maggiormente interessata dalla presenza di attività commerciali, artigianali e di servizi. Il Duc è stato individuato su iniziativa dell’assessorato alle Attività Produttive, di concerto con la Regione Puglia, con Confcommercio e Confesercenti.