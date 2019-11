Il Comune ha bandito concorsi per assumere 73 tra laureati e diplomati

TARANTO - Pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 e sul sito del Comune di Taranto il 12 novembre 2019, nuovi bandi per un totale di 73 figure professionali tra laureati e diplomati per ricoprire le cariche di istruttori direttivi economici finanziari, informartici e tecnici amministraviti. Si tratta di 4 concorsi banditi dall'Amministrazione comunale e predisposti dalla direzione Risorse umane.



Le figure messe a concorso riguardano l'assunzione di 26 istruttori direttivi economici finanziari categoria di accesso D1, 12 istruttori direttivi informatici amministrativi categoria di accesso D1, 25 istruttori tecnici amministrativi categoria di accesso C1 ed infine 10 istruttori informatici amministrativi categoria di accesso C1.



"Numeri importanti - commenta l’assessore alle risorse umane Paolo Castronovi - che la città non vedeva da tempo. Grazie al lavoro degli uffici e del direttore generale riusciamo a rimpinguare gli uffici comunali di nuovo personale. Ci tengo a sottolineare che oltre alle nuove assunzioni, in questi giorni, si sta procedendo al completamento delle procedure di selezione per le progressioni verticali riservate al personale interno dell'ente a riprova dell'attenzione che l'amministrazione Melucci sta dedicando alla valorizzazione delle risorse interne all'ente civico".



I bandi, quattro in tutto e tutti pubblicati in data 12 novembre 2019, sono visionabli sul sito web del Comune di Taranto dove sono presenti anche gli schemi di domanda da presentare entro 40 giorni dalla data di pubblicazione.