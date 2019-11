Telemedicina nella cardiologia e nell’autismo, eccellenze in Puglia

BARI - La Rete Infarto miocardico e la Telecardiologia Emergenza Urgenza, avviate nel 2015 dalla Regione Puglia, hanno consentito, ad oggi, di salvare 140mila cittadini pugliesi colpiti da infarto miocardico (25%) e da aritmie minacciose per la vita (75%). Numeri importanti frutto dei progetti di sperimentazione, molto innovativi, resi possibili dalla creazione di un Centro regionale di Telemedicina guidato dal dottor Ottavio Di Cillo, già direttore della Cardiologia d’urgenza del Policlinico di Bari, ora direttore dell’Area E-Health Aress Puglia



A fare il punto sulle nuove eccellenze della sanità pugliese, insieme con la divulgazione dei dati, è stato il presidente della Puglia, Michele Emiliano. In quattro anni sono state effettuate circa 700.000 prestazioni (200.000 prestazioni solo nell’ultimo anno) e su l’Infarct Network, come ricorda Emiliano, è stata messa “una rete territoriale regionale di nodi strutturali e ambulanze attrezzate finalizzate ad un intervento pronto ed appropriato nelle prime fasi di infarto. Ma la sperimentazione con la Telemedicina in Puglia non finisce qui. Abbiamo sempre pensato che fosse un asse prioritario per lo sviluppo di una sanità “vicina” al paziente”.



Ed è attraverso la Telemedicina che si tenta di rafforzare il territorio e di restituire agli ospedali, sempre più specializzati, “quel ruolo di luoghi nei quali si curano gli acuti”. I progressi nelle tecnologie applicate alla medicina, rendono il ricorso alla Telemedicina una scelta sempre meno eludibile da parte del sistema sanitario. È una opportunità in grado di intrecciare diverse esigenze, a partire da quelle dei pazienti per finire a quelle anche economiche. L’integrazione tra ospedale e territorio, attraverso la Telemedicina è, inoltre, veicolo di grossi risparmi.



“Tra i progetti che stiamo sperimentando in Puglia – aggiunge il dottor Di Cillo – c’è quello molto interessante che riguarda la Dislipidemia familiare e la prevenzione degli infarti miocardici in età giovanile. Da sei mesi, d’intesa con il Dipartimento Prevenzione Asl Taranto ed i medici di famiglia della Asl Bari, in due paesi del barese, Conversano e Putignano, abbiamo controllato con un semplice esame del sangue che studia l’assetto lipidico, 1.500 pazienti giovani. Gli infarti miocardici in età giovanile (nel 10% nei maschi ed nel 13% nelle femmine) riconoscono infatti una dislipidemia familiare misconosciuta. Sinora al 5% dei soggetti esaminati è stata riscontrata una dislipidemia misconosciuta e pertanto trattati per prevenire l’insorgenza infartuale”.



Un altro progetto di Telemedicina coinvolge il paziente cronico. L’aspettativa di vita dei cittadini infatti si sta alzando con conseguente aumento delle patologie cronico/degenerative. Il progetto Care Puglia sulla cronicità utilizza il fascicolo sanitario elettronico come infrastruttura tecnologica di condivisione dei documenti clinici dei soggetti che firmano il patto di cura con il proprio medico di medicina generale. La piattaforma tecnologica consente di interfacciare svariate tipologie di dispositivi medici per la misurazione di parametri clinici o l’esecuzione di test strumentali (elettrocardiogramma, esami di laboratorio, esami pneumologici, etc.). I dati e le informazioni cliniche del paziente sono organizzati su di una piattaforma unica ed esposti al personale preposto mediante cruscotti grafici intuitivi, strumenti di analisi e sistemi di alert. Il paziente diventa il fulcro del sistema. Attorno a lui ruotano tutti i servizi sanitari.



Un altro progetto innovativo di Telemedicina riguarda i ragazzi con autismo, ed è in collaborazione con l’associazione dei genitori dei ragazzi autistici e con il Policlinico di Foggia, per cui è stata creata una rete neurale organizzata attraverso l’intelligenza artificiale su piattaforma per monitorare le attività e verificarne i risultati, della formazione, della istruzione, della inclusione lavorativa e della autonomia di ragazzi autistici dai 6 ai 20 anni.



Infine la Telemedicina applicata alla neurologia. Il progetto, coordinato dal Policlinico di Bari in collaborazione con Asl/Ba ed aziende Ict, è stato realizzato unendo le competenze e le esperienze di tre diversi percorsi di cura. E cioè, la diagnostica da remoto, mediante sistema software esperto per il governo delle analisi cliniche, la gestione delle reti Tao, Emergenza Urgenza, Ematologica, ecc. Il Telestroke, già in sperimentazione con il supporto della rete del 118 e con pazienti volontari, per diagnosticare precocemente l’ictus ed iniziare il prima possibile la terapia trombolitica durante il percorso in ambulanza. Ad oggi purtroppo solo l’1% dei pazienti viene trattato in urgenza. Con questo sistema si alzerebbe di molto la percentuale di pazienti trattati in urgenza, entro le quattro ore previste. Con la messa a regime del Telestroke (si è in attesa del finanziamento) la rete dell’Emergenza Urgenza in Puglia è completata. Infine un’altra sperimentazione riguarda il Sistema robotico, una nuova concezione di sala operatoria in grado di supportare, mediante un'unica console, il chirurgo impegnato in interventi su più tipi di lesioni e anatomie (cuore, cervello e periferiche).