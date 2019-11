Intitolata una strada a Stefano Speranza, giovane barese esemplare

BARI - Una vita breve ma intensa e donata ai più giovani del quartiere dove era vissuto da adolescente, quella di Stefano Speranza, ingegnere barese, distintosi non solo nella sua carriera di alunno prima e professionale poi, ma soprattutto per essere stato attivissimo nel quartiere Libertà di Bari, in ambito sociale, tanto da organizzare con successo una serie di eventi culturali e da diventare punto di riferimento. A Stefano la città di Bari deve molto in quanto grande esempio di persona e di vita poiché, colpito da una grave malattia, che lo ha immobilizzato nei movimenti, costringendolo a comunicare con l’esterno solo attraverso il movimento delle palpebre, e lo ha portato alla morte a soli 36 anni, non si è mai fermato nei suoi scopi. Nonostante i limiti, ha continuato, finché ha potuto, nei suoi progetti togliendo dalla strada tanti ragazzi a rischio.



Per queste ragionii l’Amministrazione comunale di Bari, a seguito della petizione promossa dell’Unione ex allievi don Bosco-Istituto Salesiano Redentore, gli ha intitolato una strada proprio nel rione Libertà, dove ha vissuto e si è prodigato per i bambini e i ragazzi di quello che viene considerato un quartiere difficile. La targa che dà il nome alla via Stefano Speranza è stata scoperta il 9 novembre 2019 nelle vicinanze dell’Istituto, nell’ultimo tratto di via Libertà, tra via don Bosco e via Scipione l’Africano.



La città di Bari ha così reso un doveroso tributo e riconoscimento a chi ha ideato e realizzato numerose manifestazioni culturali e progetti innovativi per i giovani e altre iniziative sociali per i cittadini residenti nel quartiere dove, ancor oggi, lo ricordano numerosi con affetto e orgoglio, e che è stato tra i primi a riconoscere il ruolo dei Consultori familiari per una giusta risposta ai problemi che attanagliano molte famiglie. Innumerevoli sono i giovani passati dai suoi gruppi di doposcuola, nei quali giovani studenti universitari mettono, ancora oggi, a disposizione il loro tempo libero gratuitamente per fare lezione ai bambini bisognosi. Ha organizzato cineforum frequentati da centinaia di persone e i cui dibattiti, sotto la sua guida, si sono protratti per ore. Ha promosso e messo su, sempre nel quartiere Libertà, senza concorso di contributi di alcuna specie, un gruppo di ascolto per le famiglie, composto da giovani psicologi e volontari.



Alla cerimonia di intitolazione della strada hanno partecipato, insieme con i familiari, l’assessore comunale Giuseppe Galasso e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti. Una breve cerimonia in cui è stato giustamente ribadito dall’assessore Galasso quanto importante e doveroso sia intitolare strade della città ai “cittadini che hanno amato la comunità che ha attraversato questi luoghi. Stefano Speranza non ha solo amato questo quartiere e questa città, ma ha anche dedicato parte del suo tempo e della sua vita per far si che la comunità barese e del quartiere Libertà crescesse, investendo energie nella cura dei più piccoli e dei giovani, nel solco degli insegnamenti di don Bosco e dello straordinario lavoro che i Salesiani portano avanti per le persone che vivono un momento di difficoltà sociale, economica e umana della nostra città”.



Stefano Speranza era nato a Bari il 5 luglio 1950, dopo aver frequentato le elementari nella scuola Maria Josè, attualmente complesso don Bosco, ha frequentato le scuole medie nell’istituto Giovanni Pascoli per poi passare al liceo scientifico Scacchi, sempre a Bari. La sua carriera scolastica è stata contraddistinta da risultati eccellenti a cui sono seguiti quelli all’Università di Bari, Facoltà di Ingegneria, dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode. Subito dopo la laurea, nonostante una malattia gravissima (la sclerosi a placche), che gli ha reso difficile ogni movimento e lo ha immobilizzato, ha svolto la professione di ingegnere alle dipendenze di una società per la quale è autore di progetti che vengono realizzati anche all’estero.



Cresciuto nell’ambiente dell’Oratorio Salesiano di Bari, si è fatto promotore di iniziative nel quartiere Libertà di Bari, il suo quartiere, consentendo a ragazzi indigenti di superare le difficoltà della loro vita familiare e di inserirsi a pieno titolo nella vita sociale. Punto di riferimento umano e sociale, ha aiutato tutti, ispirandosi ai principi democratici, liberali e cristiani, secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Sposato con una compagna di studi che ha contribuito a suoi progetti sociali, Stefano Speranza ha saputo dar vita ad iniziative che all’epoca erano assolutamente innovative, e che poi si sono affermate nei decenni a seguire. È stato punto di riferimento dei giovani e dei meno giovani che si rivolgevano a lui, mostrando un coraggio e una fermezza d’animo che lasciava sorpresi tutti quelli che incontrava.



L’allora vescovo di Bari, monsignor Ballestrero, recatosi in visita a Speranza, dichiarò: “sono andato per consolare, ma sono stato consolato”. Stefano Speranza è morto a Taranto il 18 giugno del 1986.