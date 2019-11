Sarà l’attrice Nissen a presiedere la giuria del Foggia Film Fest

FOGGIA - La nona edizione del Foggia Film Festival avrà come presidente di giuria l’attrice e doppiatrice Marit Nissen. Il concorso, in programma dal 24 al 30 novembre 2019 nell’Auditorium Santa Chiara e nel Cineporto AFC di Foggia, vedrà assegnare riconoscimenti alle migliori opere in concorso nelle sezioni Future Films (lungometraggi), Documentary (documentari) e Short Movies (cortometraggi). E come sempre per il contest Student Film Fest saranno conferiti i riconoscimenti University Award e High School Award alle migliori opere presentate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema e Scuole secondarie di II grado.



Marit Nissen, tedesca di nascita (è nata ad Amburco) vive e lavora in Italia, ma si è formata nel mondo visto che si è diplomata alla School After Theatre, Russian Academy of Arts (Gitis) con Jury Alschitz, ha studiato con Dominique De Fazio, riconosciuto come uno dei più famosi insegnanti di recitazione al mondo, docente e membro a vita dell’Actors Studio di New York, ha frequentato HB Studio New York, e ha partecipato ai corsi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico; si è formata con Francesca De Sapio e Joseph Ragno.



I suoi esordi l’hanno vista lavorare in teatro nello spettacolo “Viva gli sposi” diretta da Nino Manfredi, nel 1989 dove ha conosciuto l'attore Paolo Sassanelli, pugliese nato a Bari, con cui è sposata e ha avuto due figli. Successivamente ha recitato in diverse fiction, tra cui “Donna detective”, “Provaci ancora prof”, “Il commissario Manara”, “L'ispettore Coliandro”, “Capri”, la miniserie “Il mostro di Firenze” e “Cento Vetrine”. Nel cinema ha preso parte a film come “C'era un cinese in coma” di Carlo Verdone, “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido, “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, “Caterina va in città di Paolo Virzì, “...E se domani” di Giovanni Laparola, “L'amore non basta” per la regia di Stefano Chiantini ed altri.



Il Foggia Film Festival è sostenuto, promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm e Apulia Digital Maker, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Student Film Festival è un’iniziativa sostenuta e realizzata con Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema - Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia. Partners FFF 2019: Coop Alleanza 3.0 e Rosso Gargano.