Gli scavi del villaggio neolitico saranno aperti al pubblico

FOGGIA - Mentre sono in corso i lavori di realizzazione del Parco Urbano Campi Diomedei di Foggia si apre al pubblico l’area degli scavi archeologici. La parte della città in cui è custodito un pezzo antichissimo della storia della Capitanata si svelerà domani, 9 novembre 2019.



L’evento, come annuncia con soddisfazione e orgoglio il sindaco di Foggia Franco Landella sarà in via sperimentale resa possibile con la concessione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, nella persona del dottor Italo Maria Muntoni. Quella di domani sarà open day che interesserà il Parco Campi Diomedei dalle ore 9 alle 13, permettendo alla comunità cittadina di visitare gli scavi archeologici presenti nell'area.

Sarà la prima occasione in cui i cittadini potranno “entrare direttamente in relazione con questa meravigliosa opera che, giova ricordarlo, sarà uno dei più grandi parchi urbani dell’intero Mezzogiorno d’Italia – sottolinea il primo cittadino – Abbiamo creduto in questo progetto ed abbiamo combattuto per la sua realizzazione, anche quando le vicende burocratiche ci hanno consegnato difficoltà. Abbiamo applicato buon senso e responsabilità amministrativa, riuscendo a difendere l’impianto progettuale e raggiungendo un’intesa positiva con la Soprintendenza, grazie ad una proficua e costante interlocuzione con la direzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali”.



L’open day, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è un’idea innovativa, attraverso la quale sarà raccontato tutto ciò che è stato fatto durante i lavori di scavo. Un lavoro complesso, che ha portato alla scoperta e dunque alla valorizzazione del villaggio neolitico, esteso su un’area di 1.880 metri quadri, risalente al periodo compreso tra il 6008 ed il 6006 a.C., un villaggio neolitico con muretti a secco, fornaci, piastre di cottura, dunque la testimonianza di un passato fortemente identitario per Foggia e per la Capitanata e delle primissime comunità che hanno praticato l’agricoltura.