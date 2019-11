Il sogno di essere nel team di Luna Rossa si avvera per Fabrizio Lisco

BARI - Il sogno di un ragazzo, non più tale, e che di strada ne ha fatta in campo sportivo presto si avvererà per un ex velista barese oggi esperto mondiale di rigging. Fabrizio Lisco, oggi 37enne, dal Circolo della Vela Bari andrà alla Coppa America i programma in Nuova Zelanda dove parteciperà, nel marzo 2021 nel team di Luna Rossa Prada Pirelli.



Il sogno di Fabrizio Lisco di entrare nel team di Luna Rossa risale a quando aveva appena 17 anni mentre con i suoi compagni e amici restava tutta la notte seduto sui divanetti del Circolo della Vela Bari incollato alla televisione per guardare le regate di Coppa America in corso dall’altra parte del mondo. Un sogno sempre ambito e che diventerà realtà quando dal 6 al 21 marzo 2021 si recherà ad Auckland, in Nuova Zelanda, per partecipare alla 36ª America's Cup come velista con il team italiano noto, ammirato e agognato in tutto il mondo.



Appassionatosi allo sport della vela ad appena sette anni, quando per la prima volta mise piede in barca con suo papà mentre aspettavano la nascita del fratellino più piccolo, Fabrizio, classe 1982, è cresciuto sui pontili del sodalizio sportivo barese coltivando il suo sogno quotidianamente. Prima come velista poi come tecnico ha pian piano costruito il suo percorso con passione, dedizione e spirito di sacrificio disegnando passo dopo passo la rotta che lo ha portato ad entrare, nel dicembre 2017 nel team di Luna Rossa.



Numerosi anche i riconoscimenti da velista che Fabrizio ha raccolto nella sua carriera, tra cui tre titoli mondiali, qualche campionato italiano, due titoli europei e altro. Il lavoro di preparazione della barca prima della regata era la cosa che lo appassionava più di tutto, e così ha iniziato a occuparsi solo di rigging, la disciplina tra scienza e arte che studia, progetta e realizza e attrezzature necessarie per una barca a vela per sostenere l’albero e consentire la navigazione sfruttando la forza del vento. Una passione che lo portato ai vertici mondiali nel suo ruolo che, senza entrare in dettagli estremamente tecnici consiste nell’occuparsi dell’albero, di ovunque sia presente una cima, una scotta o un sistema per una determinata funzione a bordo della barca, e di tutto ciò che concerne la messa in acqua della barca a mare o a terra dopo gli allenamenti.



Fabrizio Lisco entra ufficialmente nel team di Luna Rossa che comprendere un centinaio di persone, tutte scelte con estrema cura badando oltre che alle abilità professionali e tecniche anche alla capacità di fare squadra lavorando a ritmi abbastanza fuori dalla normalità con l’unico obiettivo comune di dare il meglio di sé sempre per rientrare a casa soddisfatti e felici anche a tarda notte, con tutta la stanchezza che organizzare e preparare una campagna di Coppa America comporta.



Il sogno, quello di far parte del team italiano, coltivato da Fabrizio con entusiasmo sin da quando era piccolo e che ora sta vivendo ad occhi aperti con la consapevolezza che nulla dopo questo sarà più come prima e con la certezza di star crescendo ancora tanto e di poter portare, un domani, la sua esperienza di nuovo a casa sua, in Puglia, a Bari, al Circolo della Vela. Per adesso però Fabrizio è concentrato sul suo obiettivo e sul suo lavoro. Per tutto il resto c’è tempo.