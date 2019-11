In arrivo la tappa della Sagra del cardoncello

RUVO DI PUGLIA - Tutto pronto, o quasi, a Ruvo di Puglia per la XV sagra del fungo cardoncello in programma dal 9 al 10 novembre 2019. Una due giorni dedicata a quello che è considerato il "re della Murgia” ed al quale è dedicata una sagra itinerante che quest’anno farà tappa a Ruvo. E che, proprio perchè ha più tappe (cinque in tutto), è chiamata "Cardoncello on the road".



La tappa ruvese, la quarta, della Sagra del Fungo Cardoncello ha sempre rappresentato, da tempo, un simbolo di allegria, di festa e convivialità. Tante le iniziative culturali e musicali che trovano, nella due giorni, un pubblico appassionato e partecipe.



Musica popolare, pizzica, taranta, tarantelle, stornelli e serenate accompagneranno i visitatori tra i numerosi stand di frutta e ortaggi nel centro antico tra assaggi di varie pietanze a base del fungo tipico pugliese in cui non mancheranno informazioni sulle qualità organolettiche e caratteristiche varie, lasciando spazio a quadri di animazione di vari tipo, gli artisti di strada, i gruppi musicali, le rappresentazioni folkloristiche, i momenti teatrali: la festa sarà collettiva. Ogni luogo sarà scenario e il cielo il tetto dell’evento.



Le prossime date di “Cardoncello on the road 2019” la sagra itinerante del fungo cardoncello partita il 20 ottobre da Poggiorsini, giunta a Minervino Murge e Spinazzola, e dopo questa quarta tappa si concluderà a Gravina in Puglia dove arriverà il 16 e il 17 novembre 2019.