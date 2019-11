Le donne del tkw azzurro non vincono ma si fanno valere

BARI - Il taekwondo, l'arte marziale acrobatica di origine coreana, ha portato a Bari, per i Campionati europei svoltisi nel ponte di Ognissanti, anche tante atlete donne. C'era persino la foggiana Maristella Smiraglia. Purtroppo per le quattro azzurre, rappresentanti dell'Italia, nessuna medaglia. Tutte speravano in preziosi punti per poter arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, forti anche del fatto di aver vinto in precedenti competizioni importanti. Nonostante il podio mancato al Palaflorio di Bari, si sono fatte comunque notare per grinta, forza e bellezza.



Ebbene sì, uno sport considerato per lo più maschile, vanta atlete belle e motivate poichè nonostante la forza richiesta è elegante e completo. Le rappresentanti sportive hanno tutte bei volti, con gentili lineamenti pure nei modi aggraziati e con bei fisici tonici grazie proprio alla pratica dei calci in volo come richiede il taekwondo e che tonificano i muscoli non solo di gambe, in particolare cosce e polpacci, ma persino dell'addome. Doti alle quali si aggiungono destrezza e prontezza di riflessi visto che è necessario dare calci in rapida successione, in salto, piroettati e fulminei come i 'colpi' inferti nella scherma, tanto per intederci.



A fare il tifo per loro non solo familiari, molte hanno campioni tra genitori e fratelli, insieme con tante altre rappresentati del gentil sesso che sono affascinate da questo sport e che, forse, non hanno il coraggio di 'buttarsi' come loro. Tra tutte il maggior entusiasmo del pubblico lo ha sicuramente ricevuto la 23enne foggiana Maristella Smiraglia che, nella categoria + 67 Kg ha dovuto fermarsi negli ottavi fermata dalla russa Polina Khan con un punteggio finale di 13-9. Maristella, che fa parte del Gruppo sportivo dei Carabinieri, è tra le atlete donne cresciute in una famiglia dedita al taekwondo. Come lei due fratelli appassionati dell’arte marziale grazie ai genitori ex campioni della stessa specialità. Nel suo palmares vanta vittorie nei campionati nazionali under 21, medaglie d'argento in vari open ed un quarto posto ai mondiali in Corea del 2017. Non solo è tra gli atleti-studenti dell'Università degli Studi i Foggia dove frequenta la Facoltà di Scienze Motorie.



Tanti applausi e sostegno dagli spalti del Palaflorio di Bari pure per la 19enne romagnola Martina Corelli (categoria – 53 kg) di Lavezzola, premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del Lavoro. Ha vinto negli ottavi ma ha dovuto cedere alla cipriota Kyriaki Kouttouki, perdendo 9-10 ai quarti di finale, dimostratasi più forte.



Nella categoia -53 kg c'era pure l'anconetana di origine siriana Sarah Al Halwani, 20 anni e medaglia d'argento agli Europei under 21, ha superato agli ottavi la ceca Dominika Hronova con il risultato di 3-0, purtroppo è poi stata sconfitta ai quarti di finale dalla serba Tijana Bogdanovic per 4-10. La siciliana 22enne Cristina Gaspa, di Palermo, nel Gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, nel torneo – 67 Kg, si è arresa alla più forte belga Indra Craen che ha vinto per 8 punti contro 3.



Tutte hanno iniziato da piccole a 'combattere' preferendo tirare calci in volo e indossare il dobok, l'uniforme bianca (simile al kimono, abito femminile di tradizione giapponese), caschetto e corpetto per ripararsi dai colpi, piuttosto che andare sulle punte con tutù e scarpette da ballo come tante coetanee. Il taewondo, sport da combattimento nato in Corea tra gli anni ‘40 e ‘50 e arrivato in Italia alla fine degli anni Sessanta, è salito alle cronache d’onore grazie al pugliese Carlo Molfetta, di Mesagne, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Da allora questa arte marziale affascina anche tante rappresentanti del gentil sesso in Italia soprattutto per imparare tecniche di autodifesa. Tanto da conquistare pure l’attrice Claudia Gerini, diventata cintura nera di questa disciplina e che, appena può, divulga questa sua passione attirando fascino e curiosità esattamente come le nostre atlete azzurre.



Anna Caiati



