Inaugurato il terzo ambulatorio di servizi infermieristici

CASAMASSIMA - Nel Centro Polifunzionale Territoriale (Cpt) di Casamassima, nell’ex ospedale, è attivo l’ambulatorio servizi infermieristici. E’ stato inaugurato il 29 ottobre 2019 ed è un servizio offerto dall’Asl Bari, dalle ore 8 alle 14, soprattutto per gli anziani con patologie croniche o pluripatologie che necessitano di assistenza infermieristica.



Per poter accedere al servizio è necessaria la richiesta del medico di medicina generale che a Casamassima hanno sede nel Cpt e sono in stretto collegamento per la presa in carico dei pazienti, come ricordato dal direttore generale dell’Asl Ba, Antonio Sanguedolce. Le prestazioni sono diverse e comprendono: la medicazione, la terapia iniettiva, il cambio catetere, il cambio sacca e molte altre. Partendo oggi, 4 novembre, avrà una fase iniziale a cui seguirà una verifica nei prossimi mesi per migliorare il servizio e inserirlo in un percorso per le uscite a domicilio allo scopo di offrire un servizio per soddisfare le esigenze dei pazienti.



Quello di Casamassima è già il terzo attivato dall’Asl Ba (gli altri due sono a Conversano e a Grumo Appula, mentre altri seguiranno nei prossimi giorni). L'ambulatorio fa parte di un progetto della Regione Puglia che ha previsto una serie di ambulatori infermieristici in alcuni Comuni sedi di Pta ma anche di strutture che hanno altre attività come il Cpt di Casamassima. Il servizio consentirà a tanti anziani, soprattutto con pensioni minime, di non essere più costretti a rivolgersi ai privati per sottoporsi a pratiche infermieristiche o ai Pronto Soccorso intasando, di fatto, i codici bianchi.