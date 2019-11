Bambini, giovani e immigrati potranno far emergere il talento

PUTIGNANO -

Laboratori artistico-creativi culturali, condotti da artigiani locali, per tramandare ai più piccoli, alle giovani generazioni e agli immigrati di Putignano, tradizioni locali con la realizzazione di manufatti da presentare in un evento conclusivo durante le festività natalizie.



E’ quanto organizzato dal progetto di servizio civile universale “Pianeta Giovani 2017” con l’avvio di “Fuoritalenti” con la partecipazione dei Centri socio-educativi e associazioni del territorio quali il Cap Paolillo, Auxesia, A Modo Loro, l’associazione Nero e Non Solo-Progetto Sprar la Nuova Dimora e alcuni giovani interessati alle forme d’arte proposte. I partecipanti potranno apprendere storia e cultura, caratteristiche e tecniche nel mondo dell’edilizia contadina, lavorazioni all’uncinetto delle nostre nonne, cartapesta e scultura in pietra.



Sei gli artigiani putignanesi che condurranno le speciali lezioni a tema. Si tratta di Giuseppe Miccolis (lavorazione della pietra), Giuseppe Domenico Nardelli (cartapesta) Elisa Papino ed Angela Caprio (tombolo e chiacchierino), Paolo Laterza (lavorazione della pietra) e Vincenzo Lombardi (bottega dei coriandoli). I laboratori partiranno da domani 5 novembre 2019 e ciascun partecipante, potete scommetterci, ne uscirà arricchito oltre che incuriosito da tradizioni artigianali che, chissà, magari potranno ispirare qualcuno per una possibile carriera lavorativa.