Al Festival dell'Immagine ci sarà il critico d'arte Antonella Nigro

MARTINA FRANCA - Antonella Nigro sarà il critico d’arte del "Festival dell’Immagine 2020, la kermesse artistica ormai divenuta un appuntamento molto atteso e non soltanto dagli addetti ai lavori, in programma a Martina Franca da marzo 2020. Docente, già cultrice della materia e correlatrice di tesi di laurea presso il Dipartimento di Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo di Salerno, presiederà la giuria tecnica della decima edizione del Festival dell’Immagine organizzata dall’associazione di promozione sociale e culturale “Riflessi d’Arte”.



Un’edizione “Anniversary”, quella del decennale, che si presenta ricca di novità e di sorprese, sempre legate al mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Evento centrale, ovviamente, è la mostra-concorso che si svolgerà dal 28 marzo al 4 aprile 2020 nei locali del Centro Servizi, in piazza D’Angiò a Martina Franca, allestiti per ospitare la kermesse. Gli artisti hanno ancora un mese di tempo per inviare la propria candidatura alla mostra concorso aperta a professionisti e non, con dipinti, disegni, sculture e grafiche.



L'omaggio ad un artista storico sarà dedicato a Raffaello Sanzio in occasione dei 500 annni dalla sua scomparsa. Durante la manifestazione l’associazione darà la possibilità di conoscere la storia e la vita di questo importante artista italiano con convegni storici, ed incontri con critici d’arte e studiosi.



Le adesioni possono essere presentate entro il 10 novembre 2019, da artisti professionisti, amatori, botteghe e scuole d'arte, sul sito Festival dell’Immagine dove è possibile trovare il regolamento e le informazioni necessarie per le iscrizioni. Una delle novità è data dal numero delle opere, fissato a due, con cui ogni artista selezionato parteciperà alla mostra. Opere che saranno a tema completamente libero, per dare a ogni artista la possibilità di esprimere in tutta libertà il proprio estro e la propria ispirazione. La selezione degli artisti partecipanti avverrà a iscrizioni concluse tra le richieste arrivate in segreteria e sarà operata da una giuria che farà guidata, come detto, dal critico d'arte scelto per l'occasione, Antonella Nigro.