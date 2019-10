Nata la Scuola di Volo Suborbitale

TARANTO - Taranto da oggi, 28 ottobre 2019, ha la prima Scuola internazionale di Volo Suborbitale. Questa mattina è stata inaugurata alla Camera di Commercio di Taranto su iniziativa del Politecnico di Bari in collaborazione con l’Università del Salento e della stessa Camera di Commercio, insieme con il Distretto Tecnologico Spaziale.



Si tratta di un importante offerta formativa oltre che prestigioso investimento per il futuro visto che



il settore spaziale sta attraversando un nuovo periodo di sviluppo con investitori pubblici e privati attratti dalla possibilità di nuove fonti di crescita economica e di innovazione. A cui si aggiungono l’aeroporto di Grottaglie candidato ad ospitare il primo aeroporto italiano ed europeo per voli suborbitali e la presenza, nell’intera area jonica-salentina, di enti di ricerca e imprese di grande prestigio internazionale dedicate al settore aerospaziale.



La sede della scuola ed in particolare del corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Logistici Aerospaziali del Poliba sarà nella sede dell’Università di Taranto e si rivolge principalmente a studenti di dottorato o di master del settore ingegneristico, al personale di aziende ed enti di ricerca e dell’aeronautica militare. Essa mira a favorire lo sviluppo dell'economia spaziale fornendo una panoramica degli aspetti scientifici, commerciali, operativi e normativi del volo suborbitale attraverso seminari di esperti di istituti accademici, di ricerca e industriali.



Per inaugurare il nuovo corso è giunto appositamente a Taranto, l’astronauta e generale dell’Aeronautica Militare Roberto Vittori dell’Agenzia Europea Spaziale (Esa), Astronauta. La prima lezione ha riguardato una relazione su “Tecnologie e strumenti per la progettazione e lo sviluppo del volo suborbitale” di Guillermo Ortega dell’Esa. A questa sono seguite quelle di Alessandro Cardi dell’Enac, Salvatore Borrelli, Cira, e di Federico Massobrio, Thales Alenia Space Italia. I lavori riprenderanno martedì, 29 ottobre, con Sirisha Bandla della Virgin Galactic, Pierluigi Pirrelli della Sitael, Tommaso Sgobba direttore International Association for the Advancement of Space Safety, Francesco Cairo Cnr-Isac, Nicole Viola del Politecnico di Torino, Caterina Ciminelli del Politecnico di Bari, Stefano Corvaglia e Nicola Gallo, Leonardo Aerostructures Division, e Giuseppe Tomasicchio, Telespazio. Il 30 ottobre la giornata conclusiva prevede la visita all'aeroporto di Galatina e quella all'aeroporto di Grottaglie.



Nella tre giorni si farà una esplorazione sulla ricerca, sulla gestione e sullo sfruttamento delle risorse spaziali per creare valore e migliorare la qualità della vita, vista l’attenzione dei governi verso le attività spaziali fondamentali per gli obiettivi strategici ed economici nazionali. Insieme con la produzione spaziale collegata agli investimenti istituzionali civili e militari, negli ultimi due decenni un numero crescente di società private si sono avvicinate al settore spaziale e alle sue innovazioni cambiando gradualmente i ruoli tradizionali di attori pubblici e privati. Molte aziende private sono in competizione per lo sviluppo di veicoli spaziali e sistemi di lancio moderni.



Ciò consentirà una vasta gamma di attività commerciali attraverso lo sviluppo d’infrastrutture dedicate (produzione satellitare, servizi di lancio, stazioni di terra, ecc.) e servizi commerciali (comunicazione satellitare, osservazione della Terra, servizi di navigazione, turismo spaziale, esperimenti di microgravità, ricerca atmosferica, sviluppo tecnologico). E quindi posti di lavoro per specializzati e tecnici.