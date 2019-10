Il film dedicato a Santa Scorese vince a Roma

BARI - Il film barese che racconta la breve vita di una candidata a diventare Santa è vintiore della Festa del Cinema di Roma. Si tratta di "Santa subito" di Alessandro Piva, che racconta la storia di Santa Scorese uccisa la sera del 15 marzo 1991, al rientro a casa a Palo del Colle. Santa venne accoltellata a morte dal suo persecutore, 14 le ferite inferte su di lei, davanti agli occhi impotenti dei genitori e di una società all’epoca impreparata ad affrontare i reati di genere e lo stalking.



Aveva ventitré anni. Lei, giovane attivista cattolica della provincia di Bari, figlia di un agente di Polizia e di una casalinga, per anni aveva subito le morbose attenzioni di uno sconosciuto molestatore, senza mai mettere mai in discussione la sua vocazione all’aiuto del prossimo e il suo percorso spirituale tanto da pronunciare parole di perdono, negli ultimi istanti di vita da cui era stata strappata brutalmente. Avendo aderito all'Aido aveva dato disposizione di donare i suoi organi



Il suo sacrificio era un tipo esempio di reato di stalkeraggio prima che esistesse la parola “stalker” e lo stesso reato.



Tutto questo, il regista barese Piva, lo ha reso nel film "Santa subito" in cui ricorda, già dal titolo, l'invocazione subito chiesta per la testimoninaza di fede profonda della giovane uccisa tanto da essere stata definita "una figura affascinante" ed essere stata inserita tra "i martiti della diginità della donna" dal vaticanista Luigi Accattoli. Nel 1998 è stata avviata l'inchiesta diocesana per la beatificazione e dal 1999 è Serva di Dio.



Alessandro Piva si è detto felicissimo del premio ricevuto dopo la standing ovation e la commozione provata alla proiezione ufficiale affermando che il riconoscimento “lo leggo come un segnale di grande maturità da parte di un pubblico consapevole che si mette in discussione, che opta non per un film di intrattenimento ma che sceglie i temi importanti di casa nostra”. Il film prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud, vincitore del “Premio del Pubblico Bnl” alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, è una memoria di una vicenda, di una tragedia che si sarebbe potuta evitare, ma soprattutto la memoria di Santa e della sua storia che è una vicenda purtroppo molto attuale pur essendo trascorsi quasi 30 anni dalla sua morte.



Rosa Maria Scorese, sorella di Santa Scorese, presente al Festival di Roma insieme con i genitori per portare la sua testimonianza, ha dichiarato di essere incredula “perché non ho fatto in tempo a metabolizzare che sia passato un messaggio così importante con questo straordinario veicolo che è il cinema. Da sempre ho pensato che era un percorso possibile perché questa storia potesse lanciare un messaggio non tanto per noi, ma per tutti. È necessario creare una cultura nuova riguardo al rispetto di genere. Non solo quindi rispetto per le donne ma per tutti i generi. Perché non si creino più occasioni di sofferenza come quella che è toccata a Santa in primis e a moltissime famiglie italiane e perché si guardi anche a chi resta così come ha fatto Alessandro”.



“Santa Subito” è uno dei dieci titoli prodotti attraverso il “Social Film Fund con il Sud”, progetto promosso e prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud.