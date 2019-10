Quattro neodiplomati pugliesi nominati Alfieri della Repubblica

BARI - Sono tutti nati nel terzo millennio ed in comune hanno pure la passione per lo studio con voti di medie altissime e per questo quattro studenti pugliesi, tra i più bravi d’Italia, sono stati premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il titolo di Alfieri del lavoro insieme con altri 22 coetanei di altre regioni.

I pugliesi sono stati scelti tra tremila candidati, tutti promossi agli esami di Stato a luglio 2019, e sono: Chiara Dileo di Altamura, Giovanni Pellegrino di Castellana Grotte diplomato in un istituto tecnico appassionato di chimica ed iscritto al primo anno di Medicina di Bari, Lorenzo Miglietta di Galatone e Lorenzo Musmeci di Taranto, diplomato con lode al liceo linguistico “De Ferraris”.



Il riconoscimento, un attestato ed una medaglia, è stato loro consegnato nel Palazzo del Quirinale dal Presidente Mattarella il 22 ottobre 2019. Con loro il Capo dello Stato ha premiato anche 25 cavalieri del lavoro per rimarcare l’impegno nello studio e nella vita necessari per un lavoro che consentiranno di far crescere l’Italia economicamente e qualitativamente.



Il premio, istituito dalla Presidenza della Repubblica nel 2010 premia i giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino per essersi distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.



