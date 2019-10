L’Iron Bike Puglia 2019 vinta dall’andriese Notarpietro

RUVO DI PUGLIA - E’ di Andria il vincitore dell’Iron Bike Puglia 2019, si tratta di Antonio Notarpietro ed è l’alfiere della New Bike Andria che ha vinto su tutto nell’ultima tappa della corsa a tappe di mountainbike disputata a Ruvo di Puglia il 20 ottobre.



La chiusura della gara è stata caratterizzata da intenso arrivo in volata, in una cornice del tutto inedita e con una media oraria da capogiro: 27,56 km/h. Nella pseudo-steppa del Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’interno della Masseria Coppa, si è disputata la gara più veloce dell’edizione 2019. E’ stato quasi un unico sprint, dallo start sino all’arrivo, rigorosamente in gruppo e in volata. La lieve ascesa verso Masseria Coppa, una novità nella mountain bike locale, fa segnare un inedito nell’inedito, ovvero la prima vittoria in chiave Iron Bike per Antonio Notarpietro (New Bike Andria), al termine di una corsa divertente e sempre incerta, disputata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana con l’organizzazione del Team Eurobike Corato e l’assistenza dell’Avis Bike Ruvo.



La prima edizione della Mediofondo Agriturismo Coppa ha visto pedalare come non mai i partecipanti e sulla leggera ascesa al 6%, sul finale, la corsa è letteralmente esplosa, con il forcing vincente di Antonio Notarpietro, che è riuscito ad alzare ancora di più il ritmo arrivando trionfalmente al traguardo. Alle sue spalle, in scia, il podio è completato dalla coppia del team Eurobike Giuseppe Belgiovine e Luigi Maria di Cosola che onorano così una stagione sempre al top dell’Iron Bike. Ai piedi del podio Graziano Notarangelo (NRG Bike), che batte il giovanissimo Angelo Tagliente, molto poco a suo agio sui percorsi veloci, Alessandro Carbone (New Bike Andria) e Cosimo Cattedra (NRG Bike). Chiude il gruppetto un festante Gianfranco Bongermino (NCT Alberobello), ormai leader matematico dell’intero circuito. Prima delle ragazze Miriana Di Rutigliano (MTB Club Bitritto), anche lei alla prima vittoria stagionale.



Nel folto gruppo di cicloamatori, divisi per categorie in fasce d’età, i migliori sono stati Cristian Masciulli (ELMT – Eracle Bike MTB), Luigi Maria Di Cosola (M1 – Team Eurobike Corato), Alessandro Carbone (M3 - New Bike Andria), Antonio Sforza (M4 – Orme Bike Extreme), Gaetano Soriano (M5 – Team Oroverde Bitonto), Giuseppe Di Reda (M6 – Avis Bisceglie), Giuseppe Lazzazzara (M7 – GC Fausto Coppi Acquaviva), Tommaso Barbaro (M8 – ASD Baser Matera). Nella speciale classifica per le E-Bike, biciclette con pedalata elettricamente assistita, torna alla vittoria il leader della generale in maglia verde Emanuele Losacco (Amicinbici Losacco Bike), che consacra così il suo primato in classifica. Secondo il vincitore di Spinazzola Donato Grossi (Free! MTB), terzo gradino del podio per Giuseppe Divella (Gasparre Cicli liberi e forti).



Sulla scia delle precedenti gare dell’Iron Bike, anche la prima edizione della Mediofondo Masseria Coppa ha previsto un percorso ridotto (29,7 km) dedicato ai ciclisti non ancora tesserati, ovvero i debuttanti. Il giovane coratino Dario Pisicchio, classe 2004, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in un’ora e 17 minuti davanti a Vincenzo Mario Troiano e Domenico Gentile, primeggiando su un gruppo formato complessivamente da una trentina di unità.



Nella classifica degli juniores, la maglia viola di miglior giovane dell’Iron Bike se l’è aggiudicata Giuseppe D’Amico (MTB San Pietro Salis Bike), che ha difeso strenuamente la maglia tenuta per tutta la stagione. Il sorridente brindisino è riuscito nell’impresa, portando a casa uno storico e indimenticabile risultato per la sua giovane carriera. Così Simona Quarta continua i festeggiamenti di Spinazzola con la maglia di leader delle donne, Alessandro Fittipaldi festeggia la maglia verde di leader over 45 anni, il gravinese Emanuele Losacco porta a casa quella delle E-Bike, mentre Gianfranco Bongermino può onorare la maglia fucsia degli under 45, che gli vale anche la vittoria assoluta dell’Iron Bike 2019, davanti due onoratissimi Giuseppe Belgiovine e Antonio Notarpietro.



Tutti i vincitori di categoria saranno ufficializzati nei prossimi giorni, non appena i cronometristi avranno completato le operazioni di verifica e di scarto della prova peggiore. L’atto finale dell’Iron Bike 2019 sarà la grande festa finale, occasione conviviale durante la quale saranno consegnate ufficialmente le maglie di leader e verranno premiati tutti i podi di categoria, rivivendo le emozioni di una stagione lunga ed intensa che ha coinvolto la Puglia, la Basilicata e la Calabria per complessive 10 tappe.