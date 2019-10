Inaugurata la sede della Presidenza della Regione, aperta a tutti

TARANTO - La quarta sede della Presidenza della Regione Puglia è stata inaugurata a Taranto nel centro della città, precedentemente occupata dall'Ente proivinciale del Turismo (Ept). Le altre sono a Brindisi, Foggia e Lecce, mentre a Barletta dovrebbe trovare ospitalità nella sede dell'Asl Bat.



Ad inaugurare la sede di Taranto, in corso Umberto, c'era Michele Emiliano. “Avevamo promesso – ha detto il governatore pugliese - che il presidente della Regione avrebbe avuto una sede in tutti i capoluoghi di provincia. Abbiamo mantenuto l’impegno, ora abbiamo una sede praticamente ovunque , ne stiamo cercando una a Barletta".



La sede dell’ex Ept, ora di proprietà della Regione, è stata recentemente ristrutturata e per Emiliano è la più bella. Il locale, abbandonato da anni, potrà essere utilizzato dai consiglieri regionali, dagli assessori ma anche dalla città se dovesse servire. “Presto organizzeremo dei calendari perché i cittadini possano sapere quando sarà possibile trovare il presidente qui e parlargli – ha detto Emiliano - Niente di particolare, ma sono cose simboliche perché Taranto è la Regione Puglia”.