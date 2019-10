Inaugurato il Museo diocesano con un patrimonio d’arte dal XII sec

BITONTO - Bitonto ha il suo Museo diocesano. E’ stato inaugurato l’11 ottobre 2019 negli ambienti dell’ex convento dei Frati Minori Conventuali, poi sede del Seminario vescovile, attiguo alla Chiesa di San Francesco della Scarpa, in via Ferranti Aporti 15. Per diversi anni l’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Francesco Cacucci ha perseguito con tenacia l’obiettivo di realizzare un nuovo museo nell’ex Seminario vescovile di Bitonto, e finalmente è riuscito nell’intento.



Fin dal 1986, a seguito della fusione dell’Arcidiocesi di Bari e della Diocesi di Bitonto nella unica Arcidiocesi di Bari-Bitonto, gli arcivescovi monsignor Mariano Magrassi, prima, e monsignor Francesco Cacucci, poi, hanno continuato l’opera di raccolta e conservazione, di esposizione e valorizzazione delle numerose opere artistiche, testimonianza della fede e dell’impegno delle generazioni, intrapresa dall’ultimo vescovo di Bitonto, monsignor Aurelio Marena. Nel 1997 un decreto arcivescovile unificava le due istituzioni museali in un’unica realtà, articolata in due sezioni, sotto la titolarità della Arcidiocesi, con un direttore ed un codirettore.



L’intero patrimonio artistico comprende tavole, affreschi, tele, sculture, oreficeria, paramenti sacri, mobili, materiali lapidei di periodi storici che vanno dal sec. XII al XIX. Tra i reperti esposti pregevole è la tavola che riproduce l'effigie di San Francesco d'Assisi risalente al 1200 ed è l'unico esemplare della storia del francescanesimo nel Sud Italia. Ci sono inoltre, oltre a statue e presepi lignei, arredi sacri, i segni del servizio episcopale (trono, mitrie e pastorali, croci pettorali) e dell’ordine sacerdotale (stole, pianete, calici), con la simbologia e i motivi ornamentali (segni della passione, pane, angeli, motivi floreali) testimoni della forte influenza della Capitale del Regno, Napoli, dal periodo Angioino fino alla dominazione Borbonica.



Il progetto identitario del museo realizza una esposizione delle opere non cronologica ma contestualizzata secondo orientamenti teologici, pastorali, territoriali e di funzione liturgica. I lavori del Museo diocesano-sezione di Bitonto sono stati coordinati dall’architetto Fernando Russo, in collaborazione con gli uffici e gli organismi della Curia diocesana ed il direttore del Museo don Giuseppe Ricchiuto. A rendere possibile tutto questo i fondi dell’Unione Europea e della Regione Puglia, il contributo dell’Agenzia Interministeriale Arcus, l’impegno organizzativo e finanziario della Arcidiocesi, il coinvolgimento del Comune di Bitonto e la collaborazione delle Soprintendenze che, a partire dal 2005, hanno permesso il restauro e l’adeguamento funzionale dell’ex Seminario Vescovile di Bitonto ed il conseguente allestimento museale.



A gestire alcuni servizi sarà il direttore del Museo che si avvarrà della collaborazione di un comitato scientifico in via di formazione, presieduto dal professor Nicola Pice, e della cooperativa ReArTù per la gestione di alcuni servizi. Il Museo sarà aperto, in via ordinaria, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, il venerdì dalle ore 15 alle ore 19. Ulteriori informazioni, con aggiornamenti e riferimenti sono pubblicati sul sito web dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto. Per aperture straordinarie e visite guidate, info e prenotazioni, si può chiamare il 333.4927688, o scrivere una mail agli indirizzi museobitonto@arcidiocesibaribitonto.it o a coop.reartu@gmail.com.