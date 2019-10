Un francobollo per celebrare la storia dei mille anni della città

TROIA - Una bella veduta della città di Troia dove su tutto spicca la Cattedrale è lo 'scenario' scelto per realizzare il francobollo celebrativo dei 1.000 anni di storia della città pugliese. Il bozzetto è stato realizzato da Claudia Giusto del Centro Filatelico Poligrafico e Zecca dello Stato dietro autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Mise) per l’emissione ufficiale da parte di Poste Italiane.



Il francobollo, ordinario, appartiene alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” sezione turismo ed è dedicato alla Città di Troia che quest’anno celebra Mille anni della fondazione. L’evento di presentazione si è svolto nel Teatro Vincenzo Cimaglia, a Troia, alla presenza di autorità civili e religiose, accolte dal sindaco Leonardo Cavalieri. Alla cerimonia per l’emissione del francobollo hanno portato il proprio saluto, tra gli altri, l’assessore regionale al Bilancio e patrimonio Raffaele Piemontese, don Pio Zuppa, parroco della Cattedrale di Troia, il direttore della Filiale Poste Italiane di Foggia Giuseppe Stanisci, e la bozzettista Claudia Giusto.



Nel francobollo è disegnata la Cattedrale di Santa Maria Assunta di cui è raffigurato, in alto a destra, il rosone duecentesco, entrambi spiccano da una collinetta costituita da abitazioni. Si tratta, come è ovvio, di un prezioso omaggio alla città di Troia che ora, come ha detto il sindaco Cavalieri «grazie a questa piccola ma potente icona continuerà a viaggiare per il mondo». Il francobollo mette in evidenza il legame storico che unisce a città alla Cattedrale di cui, come ricordato da don Pio Zuppa, ricorre il IX centenario della consacrazione. Alla Cattedrale, al suo magnifico rosone duecentesco sono state dedicate negli anni banconote e oggetti marcofili da collezione come ha ricordato il filatelico Urbano Giulio Pignatiello, che ha avviato l’iter per l’emissione del valore filatelico.



Troia è la tredicesima città pugliese cui il Mise e Poste Italiane dedicano un francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa in rotocalcografia. Per quanto riguarda il francobollo dedicato alla città di Troia è stampato su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, mentre sono cinque i colori usati, per una tiratura di quattrocentomila esemplari. I folder emessi da Poste Italiane sono stati stampati in 1.200 esemplari.



In occasione dell’emissione del francobollo celebrativo dei Mille anni della Città di Troia, negli spazi del Museo Ecclesiastico Diocesano (Med) è stata allestita una mostra di tutti i francobolli emessi nella serie “turistica” dal 1974 ad oggi, la stessa cui appartiene quello di Troia. Negli stessi spazi museali sarà possibile ammirare oggetti filatelici e marcofili da collezione che riguardano la città. Il Museo sarà aperto al pubblico il sabato pomeriggio dalle ore 17.30 alle 20 e la domenica dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.



Tra qualche settimana, a Troia, si chiuderà un anno straordinario che ha segnato il millenario della fondazione della città e il nono centenario della consacrazione della splendida Cattedrale.