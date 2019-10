Appuntamento con la natura a Ortodomingo per avviare il Bosco urbano

BARI - Retake Bari lancia un nuovo appuntamento e fa un appello a tutti i sognatori, in particolare a chi immagina e vuole il Bosco urbano per dare alla città un futuro più verde e meno inquinato. Il 6 ottobre 2019 i volontari del gruppo dedicato all’ambiente, sotto vari aspetti, hanno organizzato a Bari un evento per la “Festa della natura in città – Urban Nature” del Wwf Italia, insieme con Wwf Levante Adriatico, Wwf Young e da Ortodomingo, interverranno Rcu Picone Poggiofranco, Lab 4 Project, Aicis, Retake Bari, Il sogno di Arlecchino, Pugliaccessibile, Motus Project e Arca.



Dalle ore 9.30 alle 13 del 6 ottobre, nell’Ortodomingo (in via Lucarelli) tutti i cittadini sono invitati a partecipare al percorso guidato per bambini, finalizzato al riconoscimento della erbe spontanee con Maria Panza (Wwf), a cui seguiranno i giochi di un tempo (Lab 4 Project), alle ore 11, il progetto “Il sogno di Arlecchino” (a cura di Pugliaccessibile e il Sogno di Arlecchino), alle 12 incontro per il futuro “Bosco Urbano della Città di Bari” a cura del comitato promotore (Retake Bari, Ortodomingo, Ortocircuito, e tanti altri).



Chi volesse può inoltre portare un vaso di coccio per riempirlo di terra semi e piantine e partecipare all’avvio del vivaio di Ortodomingo per il futuro “Bosco Urbano della Città di Bari” di cui ognuno si prenderà cura a casa per poi piantarli la prossima primavera insieme con alberelli e semi che saranno piantumati già il 6 ottobre. Per il bosco urbano più bello serve aiuto e partecipazione, quindi spargete la voce, invitate e partecipate numerosi.