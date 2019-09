Tanti eventi per i 20 anni della ‘Sagra del fungo'

NOCI - Piazza Garibaldi e centro storico a Noci, nel primo week end di ottobre, saranno inebriate dal profumo di funghi. Dal 4 al 6 ottobre 2019 torna, con tante novità e tanti ospiti, la Sagra del fungo alla XX edizioone, promossa dall’associazione “La Compagnia del fungo”, presieduta da Pino Leone. Musica, mostre micologiche, degustazioni a base di funghi, animazioni per bambini, artigianato, escursioni naturalistiche e tanto altro. Sono queste alcune delle diverse attrattive di questo interessante evento patrocinato dal Comune di Noci e dalla Regione Puglia.



La centralissima piazza Garibaldi si trasformerà nella “piazza del fungo”, dove sarà possibile assaporare specialità e conoscere più da vicino il mondo dei funghi grazie alla presenza di qualificati micologi presenti tra i tanti stand. Quest’ultimi saranno aperti dalle ore 17 alle ore 24 (domenica anche in mattinata, dalle ore 9 con possibilità di pranzo a mezzogiorno). Moneta dell’evento sarà il “ghino”: sarà possibile scambiare un euro in questa “moneta” e accedere per gli acquisti presso tutti gli stand della sagra e presso i locali convenzionati.



A proposito di specialità gastronomiche tra primi piatti, secondi e funghi fritti e arrostiti, i visitatori potranno godere delle bontà del ristorante di piazza “Hostaria al fungo”. Ma per gli appassionati di pizza ci sarà uno spazio dedicato per assaggiare pizze pensate per l’evento sempre a base di questi “tesori del bosco”. Non mancherà tra gli stand la possibilità di gustare speciali panini a base di variegati funghi preparati al momento e specialità Gluten free. La cucina sarà curata dall’Associazione Italiana Cuochi – Delegazione “Asso Trulli e Grotte”.



E per chi ama l’artigiano e l’antiquariato a cura dell’Asscomm Noci “FacciamoCentro” sarà possibile visitare un mercatino per le vie del centro storico. Diversi i momenti dedicati alla musica, alle danze popolari e spazi dedicati al folclore. Tra i vari gruppi si esibiranno “Beppe junior - il “re della zitella”, il “Gruppo folcloristico di Noci”, “Sosso Band”, i “Tamorra Felice”. In programma sonorità anni ‘80 con un Dj set a cura di Patrizio Di Stasi e momenti di musiche raffinate a cura de “Gruppo Jazz and Soul”.



Tema di questa speciale edizione è “Quando il fungo fa bene”. A tal proposito saranno coinvolti nutrizionisti e medici qualificati sui temi di una corretta alimentazione possibile grazie alla qualità salutistico-nutritive del fungo. Tra i vari stand che faranno da “vetrina” alle tante eccellenze pugliesi, anche tante associazioni ed istituzioni di alto profilo, tra cui la Fondazione Agroalimentare Puglia di Locorotondo e l’Associazione Italiana Sommelier Puglia. A loro è demandato il compito di fare conoscere alle migliaia di visitatori attesi le peculiarità di vini regionali, di olii, formaggi e salumi. Nel corso dell’evento sarà possibile ammirare mostre micologiche e acquistare presso gli stand i funghi spontanei del territorio.



Per gli amanti della natura attesa l’escursione dedicata alla ricerca dei funghi in programma per domenica mattina, 6 ottobre 2019 a cura dell’associazione “Puglia Trek & Food”. Partenza prevista per le ore 9 da Bari, Taranto e Brindisi, con possibilità di visitare il centro storico di Noci alle 15.



Sempre domenica 6 ottobre -unica giornata in cui gli stand saranno aperti anche in mattinata – i partecipanti avranno l’opportunità di rivivere emozioni passate a bordo di meravigliose auto d’epoca. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8.30 di domenica 6 presso piazza Garibaldi. Si proseguirà per le 10.30 con la presentazione su “red carpet” delle auto scelte per la partecipazione all’evento. Inizierà alle 11 il giro turistico a bordo di questi gioiellini d’epoca alla scoperta di Noci e del suo territorio e delle sue meravigliose e antiche masserie.