L’Ateneo studia dispositivi per ricavare energia da piante e batteri

BARI - Piante, alghe e batteri attraverso l’energia solare possono essere trasformati in dispositivi elettronici. E’ quanto mira a realizzare il progetto Europeo HyPhOE (H2020) in cui, tra gli altri, è coinvolta l’Università degli Studi di Bari “Alto Moro”. Il singolare studio è finalizzato a trasformare l’energia solare in altre forme utili per il pianeta, con l’elettronica da applicare in dispositivi green alternativi.



Un’idea che ha convinto l’Unione Europea a finanziare con 3 milioni di euro il progetto HyPhOE (Hybrid Electronics based on Photosynthetic Organisms), che coinvolge 6 enti in 3 Stati: il Politecnico di Bordeaux e Università di Parigi Denis Diderot in Francia, il Centro di scienze delle piante di Umeå e l’Università di Linköping in Svezia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto dei Processi Chimico-Fisici (Ipcf) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.



HyPhOE è stato avviato nel settembre del 2018 ed è rivoluzionario in quanto mira, nel rispetto dell’ambiente, allo sviluppo di nuove tecnologie ibride. La natura interdisciplinare, green e Hi-tech del progetto è stata infatti premiata dall’Unione Europea, che ha creduto nelle potenzialità fuori dagli schemi della ricerca proposta. In pratica prevede la realizzazione di dispositivi elettronici utilizzando piante e batteri, un obiettivo progressista. Mediante la condivisione di conoscenze specializzate dei membri partner, si mira a coniugare l’incredibile efficienza degli organismi fotosintetici e l’elettronica per lo sviluppo di tecnologie alternative biocompatibili. La strategia di base, che connette i vari filoni di ricerca, è quella di incrementare l’attività di organismi naturali, quali piante, alghe e batteri fotosintetici, e l’interazione con materiali elettronici.



Lo sviluppo di sistemi bio-ibridi avanzati, da integrare in agricoltura e urbanistica, è reso possibile dall’ideazione di tecniche e metodi di interfacciamento elettronico e chimico con le specie selezionate, costituendo la spina dorsale del progetto, aprendo la strada a diverse applicazioni innovative: da sistemi elettronici che attingono ai cicli energetici e biochimici come fonte di energia alternativa, al controllo fisiologico delle piante mediante sistemi di bioelettronica, al monitoraggio ambientale con impianti funzionalizzati.



Una ricerca, insomma, che se andrà a buon fine non solo farà scoprire nuove fonti di green energy, ma avrà anche importanti impatti sul risparmio economico così come nel rispetto dell’ambiente. A Bari, ad un anno dall’avvio dello studio, il 30 settembre 2019 con inizio alle ore 9, nel Centro Polifunzionale Studenti “BaLab” si terrà l’assemblea generale del progetto Europeo HyPhOE. Con questo meeting, organizzato dal professor Gianluca Maria Farinola, responsabile dell’unità dell’Università di Bari del progetto, e del dottor Massimo Trotta, responsabile per il Cnr, a cui parteciperanno tutti i membri partner dell’HyPhOE, si concluderà il primo anno di lavoro, celebrando gli obiettivi fino ad ora ottenuti e delineando i prossimi traguardi da raggiungere.