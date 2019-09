Il Politecnico di Bari presenta progetto per la cupola della Basilica

BARI - Risale al 1600 la devozione della città di Alberobello per i Santi taumaturghi, Cosma e Damiano, arabi di nascita e vissuti nel 260 d.C.. La città dei Trulli, sempre nel XVII secolo, dedicò ai Santi Medici una cappella oggi Basilica, rimasta però incompiuta dall’Ottocento.



La cupola, mai realizzata, è stata prodotta in scala dopo studi, dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari. Si tratta di un prototipo in scala e che sarà presentata il 28 settembre 2019 in occasione della ricorrenza dei Patroni della città.



Era il 27 settembre dell’anno 1636 quando il devoto conte Giangirolamo II, Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano, duca di Nardò, organizzò nella Silva (che diventerà Alberobello) una processione, con torce gli armigeri e pochi abitanti del posto, ed alla quale furono invitate a partecipare nobildonne e gentiluomini del feudo (come riferisce lo studioso A. Martellotta, nel 1986). Ed è da questa data di quasi 400 anni fa che sarebbe nata la perdurante e crescente devozione dei fedeli di quel luogo ai Santi taumaturghi, Cosma e Damiano. Culto, tutt’oggi, particolarmente sentito nelle regioni meridionali e che trova in Puglia la maggiore diffusione, terra storicamente più vicina alle tradizioni di fede venute da Oriente.



Il culto introdotto dalla nobile famiglia, Acquaviva d’Aragona, vede nel 1665 l’intitolazione ai due fratelli Santi di una cappella rurale a forma rettangolare, dedicata alla Madonna delle Grazie, già presente dal 1609. Ma il numero crescente degli abitanti e fedeli, porta alla necessità di aumentare lo spazio per cui la cappella viene ampliata nel 1725. Cinquant’anni dopo, re Ferdinando IV di Borbone nel 1797 elevò l’allora villaggio “Albori Belli” a Città regia. Tale nuovo status e le nuove esigenze unite ad una crescita della popolazione portarono al progetto nuovo, ideato dall’architetto, Antonio Curri, alberobellese di nascita, di grande fama e attività nella seconda metà dell’Ottocento nel Mezzogiorno e a Roma (tra le sue opere la galleria Umberto I di Napoli). L’antica chiesa di Alberobello venne quindi sostituita dall’attuale Basilica dedicata ai Santi Medici. La prima pietra del cantiere fu posta il 12 novembre 1882. L’opera però non fu mai completata. Ampliamenti e interventi di manutenzione si registrarono nel 1947-48, 1956-57, 1959 e ad inizio anni ’80.



Il pezzo mancante rimase la cupola, prevista nel progetto e mai realizzata, che nella simbologia rappresenta la centralità di un monumento religioso. In essa si raccoglie l’universo simbolico, il cielo con il suo firmamento. L’incrocio tra navata e transetto infatti, rispecchia da sempre il punto nodale di ogni basilica. Esso rappresenta l’ascensione verso Dio attraverso l’unico ed inconfondibile gesto architettonico, forse il più importante e complesso, ovvero la sua cupola, che tende al cielo, racchiudendolo in una sfera.



Al Politecnico di Bari hanno cercato di sopperire a questa mancanza con la realizzazione del progetto della cupola, rimasto sulla carta, e ora visibile in un prototipo in scala e che potrebbe trovare ora soluzione e realizzazione mediante una proposta progettuale tecnologicamente innovativa messa a punto dal Politecnico di Bari nel rispetto della tradizione e della filosofia progettuale del Curri.



L’ipotesi progettuale è nata nel 2018 attraverso una collaborazione tecnico-scientifica tra Amministrazione comunale di Alberobello, la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e Monumentali – Corso di Perfezionamento Cesar del Politecnico di Bari e New Fundamentals Research Group, associazione scientifica di ricerca progettuale facente capo al Dicar (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura del Politecnico di Bari) diretta dal prof. Giuseppe Fallacara.



L’idea di completare il progetto originario del Curri, restituendo l’organicità complessiva progettuale pensata dall’autore nel 1882, è da anni un obiettivo di diverse associazioni locali ed esponenti del mondo culturale della città pugliese. La cupola oltre a rappresentare una sfida architettonica dai diversi risvolti storici – critici – compositivi e costruttivi, costituisce una esigenza di natura sociale e religiosa, alimentata dalla devozione dei numerosi fedeli dei Santi Medici e dalla cittadinanza tutta: la chiesa è attualmente considerata dai fedeli e dagli abitanti di Alberobello come un edificio vistosamente incompiuto.



Il progetto di completamento sviluppato all’interno del corso di perfezionamento Cesar del Poliba, prevede una struttura portante leggera. E prevede la costruzione della stessa con una struttura in carpenteria lignea portante, per definizione, molto naturale, economica, capace di coprire grandi luci grazie alla sua elasticità e leggerezza, oltre che robustezza e semplicità di lavorazione.



Per la costruzione del modello geometrico e statico dell’intelaiatura a carpenterie lignee della nuova cupola si sono presi a riferimento i trattati ottocenteschi in uso in Europa all’epoca del Curri tra cui spicca il Trattato di Rondelet, L’art de Batir. Attraverso lo studio di questi trattati, si è ipotizzata una complessa carpenteria lignea, dimensionando non solo gli elementi lineari di cui è costituita, ma soprattutto gli incastri tridimensionali che collegano le superfici complesse, anche a doppia curvatura, e che ottimizzano il corretto dissipamento delle spinte verticali ed orizzontali e delle resistenze. L’opera di completamento prevede una componente lignea relativa allo scheletro strutturale e per il rivestimento interno, una componente lapideo-geopolimerica ed una componente metallica, in particolare rame, prevista per il rivestimento esterno della stessa.



Il completamento della cupola del Curri, rappresenta anche una sfida tecnologica in cui convergono alte professionalità nel campo dell’ingegneria e della scienza dei materiali, oltre a sapienti maestranze internazionali detentrici di un know-how specializzato nelle tecniche tradizionali della stereotomia della pietra e del legno.



La presentazione ai cittadini del progetto e del modello in scala della cupola della Basilica dei Santi Medici, realizzato al Poliba, avrà luogo, domani, 28 settembre 2019, ore 10, in piazza Curri, in occasione della ricorrenza della Festa dei Patroni della città. Parteciperanno il prof. Giuseppe Fallacara, docente di progettazione architettonica al Poliba, che presenterà i contenuti tecnici-scientifici del progetto; il sindaco Michele Maria Longo e gli assessori del comune di Alberobello; ed il parroco della Basilica, sac. Leonardo Sgobba.